Cambió el pronóstico y se esperan más lluvias en Buenos Aires y también tormentas fuertes: cuándo se larga

smn (16) Cambió el pronóstico y se esperan lluvias y tormentas en Buenos Aires para este miércoles. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Desde el jueves sí comenzarían a mejorar las condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.

El regreso del calor se acentuaría el viernes, con un cierre de semana que se espera con cielo algo nublado, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que treparía a 34.

En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.

El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.