Cambió el pronóstico y se esperan más lluvias en Buenos Aires y también tormentas fuertes: cuándo se larga
El clima inestable, con lluvias y tormentas, se mantiene en el AMBA, según el desalentador informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varias jornadas con buenas condiciones del clima y mucho calor, este martes arrancó la mini semana con lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y si bien parecía que el tiempo iba a estabilizarse, cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y ahora espera más días con precipitaciones y hasta incluso tormentas.
El martes, tal como estaba pronosticado, tuvo lluvias aisladas en horas de la mañana, pero ya desde el mediodía mejoraron las condiciones y la jornada transcurrió con cielo mayormente nublado y un marcado descenso térmico respecto a días anteriores, ya que las marcas rondaron entre 19 y 24 grados.
El organismo no preveía más precipitaciones para el resto de la mini semana, pero este martes cambió el pronóstico y podrían darse nuevas precipitaciones en las próximas horas en el AMBA. Algunas, incluso, podrían ser fuertes.
Cuántos días de lluvias se vienen en el AMBA
De acuerdo con el SMN, el miércoles volverían a registrarse lluvias en la Ciudad y el conurbano. El organismo indica que se espera una jornada con neblinas de madrugada y cielo parcialmente nublado desde la mañana, con probabilidad de tormentas aisladas en la noche; junto a temperaturas que rondarán entre 18 y 28 grados.
Desde el jueves sí comenzarían a mejorar las condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; junto con temperaturas de entre 19 y 31 grados.
El regreso del calor se acentuaría el viernes, con un cierre de semana que se espera con cielo algo nublado, una temperatura mínima de 20 grados y una máxima que treparía a 34.
En cuanto al fin de semana, podría retornar el clima inestable en el AMBA. De todos modos, el sábado mantendría la tendencia, con cielo entre algo y parcialmente nublado; junto a marcas térmicas de entre 21 y 33 grados.
El domingo, en cambio, se anticipa con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 18 y 25 grados.
