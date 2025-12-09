ANSES: de cuánto será el monto del bono de fin de año para los jubilados

El refuerzo:

Se paga completo para quienes cobran la jubilación mínima .

Se otorga de manera proporcional para quienes superan ese haber, hasta alcanzar el tope mensual establecido.

Este pago se suma al aumento del 2,34 %, calculado en base al IPC de octubre, y al medio aguinaldo, que representa el 50 % del mejor haber del semestre.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con bono, aumento y aguinaldo

Estos son los montos finales confirmados:

Jubilación mínima

Haber mensual: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Otras prestaciones

PUAM: Haber mensual: $272.703,67 Total con bono y aguinaldo: $479.055,50

Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): Haber con aumento: $298.408,87

Madres de 7 hijos: Perciben el mismo monto que la jubilación mínima: Total con todo incluido: $581.319,38

Calendario de pagos del bono de fin de año

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI terminado en 1: 10 de diciembre

DNI terminado en 2: 11 de diciembre

DNI terminado en 3: 11 de diciembre

DNI terminado en 4: 12 de diciembre

DNI terminado en 5: 12 de diciembre

DNI terminado en 6: 15 de diciembre

DNI terminado en 7: 15 de diciembre

DNI terminado en 8: 16 de diciembre

DNI terminado en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo