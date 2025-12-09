ANSES: de cuánto será el monto del bono de fin de año para los jubilados
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
Anses confirmó una resolución que tendrá un efecto directo y positivo en el ingreso de millones de argentinos en diciembre, un mes donde cada refuerzo económico cobra especial relevancia. Sin dudas, tener dinero inesperado durante las fiestas alivia un poco la tensión.
Cuándo se paga el bono de Fin de Año para jubilados
El bono de $70.000 se acredita junto con el haber de diciembre, en la misma fecha en la que cada jubilado cobra según la terminación de su DNI. Es decir, no se paga en una fecha aparte, sino incluido directamente en la liquidación mensual.
El refuerzo:
-
Se paga completo para quienes cobran la jubilación mínima.
Se otorga de manera proporcional para quienes superan ese haber, hasta alcanzar el tope mensual establecido.
Este pago se suma al aumento del 2,34 %, calculado en base al IPC de octubre, y al medio aguinaldo, que representa el 50 % del mejor haber del semestre.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre con bono, aumento y aguinaldo
Estos son los montos finales confirmados:
Jubilación mínima
-
Haber mensual: $340.879,59
-
Aguinaldo: $170.439,79
-
Bono extraordinario: $70.000
-
Total a cobrar en diciembre: $581.319,38
Otras prestaciones
-
PUAM:
Haber mensual: $272.703,67
Total con bono y aguinaldo: $479.055,50
-
Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez):
Haber con aumento: $298.408,87
-
Madres de 7 hijos:
Perciben el mismo monto que la jubilación mínima:
Total con todo incluido: $581.319,38
Calendario de pagos del bono de fin de año
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos (SIPA)
-
DNI terminado en 0: 9 de diciembre
DNI terminado en 1: 10 de diciembre
DNI terminado en 2: 11 de diciembre
DNI terminado en 3: 11 de diciembre
DNI terminado en 4: 12 de diciembre
DNI terminado en 5: 12 de diciembre
DNI terminado en 6: 15 de diciembre
DNI terminado en 7: 15 de diciembre
DNI terminado en 8: 16 de diciembre
DNI terminado en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones con haberes superiores al mínimo
-
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
