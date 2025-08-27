Regresa un beneficio clave de ANSES: el nuevo programa con descuentos para jubilados
El organismo pondrá en marcha un beneficio especial que busca reforzar los ingresos en esta etapa del año. Todos los detalles.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentó el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos y reintegros para jubilados y pensionados que perciban sus haberes a través del organismo previsional. A pesar de los cortes que realizó el gobierno, algunos deberán prestar atención.
En el marco del Consejo de las Américas, que tuvo lugar el jueves, Pettovello hizo un balance de su gestión, repasó las principales ayudas sociales impulsadas por su ministerio y adelantó la puesta en marcha de este nuevo programa de ANSES destinado a mejorar la economía de los sectores más vulnerables.
Las claves de "Beneficios ANSES"
La funcionaria explicó que el objetivo del programa Beneficios ANSES es brindar descuentos y reintegros a los afiliados en supermercados y, más adelante, en otros rubros que todavía no fueron confirmados. El monto del reintegro se acreditará de manera directa en la cuenta del beneficiario, sin pasos intermedios ni trámites extra.
Este beneficio de ANSES no es completamente nuevo: ya estuvo disponible en gestiones anteriores con la participación de más de 6.900 comercios y con el apoyo de las principales cadenas de supermercados del país. Según la información oficial del organismo, para aprovecharlo solo se necesita abonar con la tarjeta de débito en la que se cobra la jubilación o pensión.
Por ahora, se desconoce si la renovación del programa incluirá también a otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE). Desde el organismo previsional adelantaron que la próxima semana se darán a conocer todos los detalles del plan de ANSES con mayor precisión.
Aumento y bono para jubilados
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzará en septiembre con la acreditación de un aumento del 1,9% en los haberes jubilatorios, al que se sumará el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.
Con esta medida, la jubilación mínima pasará a ser de $390.213 mensuales, cifra que incluye tanto la actualización prevista por movilidad como el refuerzo económico adicional. El objetivo es acompañar a los jubilados y pensionados frente al impacto de la inflación y garantizar una mejor cobertura de gastos básicos durante este tramo del año.
