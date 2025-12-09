La inesperada confesión de Evelyn Botto tras oficializar con Fede Bal: "Hace 8 años que..."
Durante una transmisión en vivo por Olga, la conductora terminó despejando las dudas sobre su vínculo con el actor y dejó a todos boquiabiertos.
En un clima de absoluta sorpresa para la audiencia y el propio equipo del ciclo, Evelyn Botto decidió poner fin a las especulaciones y oficializar su vínculo con Fede Bal, una relación que llevaba meses instalada en el mundo del espectáculo sin confirmación alguna. La artista terminó despejando dudas durante una emisión de Tapados de Laburo, donde dejó ver que la historia entre ambos estaba mucho más avanzada de lo que muchos imaginaban.
El anuncio se dio en medio de una charla descontracturada, cuando Botto relataba una anécdota personal y, casi sin proponérselo, dejó escapar la frase que encendió todas las alarmas. Mientras comentaba el episodio, explicó que había sido advertida por “un chico con el que está saliendo”, lo que llevó a que sus compañeros quisieran saber si la referencia apuntaba directamente a Bal. Finalmente, ante la pregunta decisiva, no dudó y lo confirmó con claridad: “Es mi novio, sí”.
A partir de ese instante, el estudio se transformó en una celebración improvisada: entre abrazos, risas y el icónico “¡está de novia, está de novia!”, la conductora reconoció que la emoción la había tomado por sorpresa, al punto de sentirse mareada. Ya más calma, relató cómo había sido el paso inicial del romance: “Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa. Coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo un poco. Estoy contenta y gusto mucho de él”.
La actriz también confesó cómo vivió esta etapa después de un largo período en solitario: “Hace ocho años que estaba soltera. No me pasaba hace mucho tiempo sentir algo así”. En ese sentido, explicó que ambos optaron por mantener el vínculo en reserva hasta sentirse listos para hacerlo público, buscando evitar la exposición que suele rodear al hijo de Carmen Barbieri.
Además, compartió detalles de la dinámica que mantienen actualmente: duermen juntos varias veces por semana, aunque sin convivir. “La clave es no convivir”, lanzó divertida, para luego confirmar que pasarán las fiestas juntos, un indicio claro de cómo avanza la relación.
En medio del clima festivo, Paula Chaves intervino para respaldarla con una experiencia personal, recordando que ella misma le propuso a Pedro Alfonso “ser novios”, una decisión que terminó formando la familia que hoy integran.
Para coronar el momento, Botto envió un mensaje directo a Bal desde el estudio, asegurándose de que él también estuviera al tanto de la noticia: “Gordi, te quiero avisar por las dudas que se dio la situación y conté que estamos de novios. Espero que tengas un día tranquilo. Tenía muchas ganas de contarlo”.
