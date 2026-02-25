ANSES: el beneficio que se otorgará a los desempleados antes de marzo

Cómo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio orientado a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa justa, incluidos aquellos cuyos contratos finalizaron o que quedaron sin empleo por razones ajenas a su voluntad. El objetivo del programa es garantizar un ingreso mensual mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.