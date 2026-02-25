ANSES: el beneficio que se otorgará a los desempleados antes de marzo
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Cómo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo es un beneficio orientado a trabajadores que hayan sido despedidos sin causa justa, incluidos aquellos cuyos contratos finalizaron o que quedaron sin empleo por razones ajenas a su voluntad. El objetivo del programa es garantizar un ingreso mensual mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.
Contempla montos que se actualizan automáticamente en función de la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para febrero de 2026, el SMVM fue fijado en alrededor de $346.800, lo que establece los siguientes parámetros para la ayuda:
- Monto mínimo: $173.400 (equivalente al 50% del SMVM).
- Monto máximo: $346.800 (equivalente al 100% del SMVM).
Para acceder a la prestación, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos vinculados a su historial de aportes. ANSES distingue tres grupos de trabajadores:
- Personal permanente: deben haber realizado al menos seis meses de aportes dentro de los tres años previos al cese laboral.
- Personal temporario o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses acumulados en los tres años anteriores.
- Obreros de la construcción: deben acreditar un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos a la finalización de la obra.
En cuanto a las fechas de pago, el calendario dispuesto es el siguiente:
- Martes 24 de febrero de 2026: DNI terminados en 0 y 1.
- Miércoles 25 de febrero de 2026: DNI terminados en 2 y 3.
- Jueves 26 de febrero de 2026: DNI terminados en 4 y 5.
- Viernes 27 de febrero de 2026: DNI terminados en 6 y 7.
- Lunes 2 de marzo de 2026: DNI terminados en 8 y 9.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario