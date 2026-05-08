ANSES: el monto confirmado para jubilados y pensionados en mayo 2026

Además, quienes perciben los ingresos más bajos continuarán recibiendo el refuerzo extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a un piso de $463.174,10. La actualización se realizó en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, en el marco del esquema de movilidad previsional establecido por el ANSES.