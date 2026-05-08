ANSES: el monto confirmado para jubilados y pensionados en mayo 2026
A raíz de la inflación registrada en marzo, el organismo anunció un ajuste del 3,4%. Además, se conoció el calendario de pagos. Todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció una actualización en los haberes de jubilados y pensionados correspondiente a mayo, que implica un incremento del 3,4% aplicado bajo el esquema de movilidad vigente. Este ajuste fue formalizado a través de la Resolución 110/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Además, alcanza a la Prestación Básica Universal (PBU) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En cuanto al calendario de pagos, la acreditación se realizará de forma escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario, como es habitual en el sistema previsional.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en mayo 2026
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) dio a conocer los nuevos valores para los haberes previsionales a partir del quinto mes del año. En este marco, la jubilación mínima quedó fijada en $393.174,10, mientras que el tope máximo del sistema se ubicará en $2.645.689,38.
Además, quienes perciben los ingresos más bajos continuarán recibiendo el refuerzo extraordinario de $70.000, lo que eleva el ingreso total a un piso de $463.174,10. La actualización se realizó en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, en el marco del esquema de movilidad previsional establecido por el ANSES.
Calendario de pagos de mayo 2026
Jubilados y pensionados con haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
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