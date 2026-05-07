ANSES: aumenta un 38% el Plan Alimentar y llegará a casi $150 mil para familias con más de 3 hijos

asignacion por embarazo anses

Según consignó el gobierno libertario "la PRESTACIÓN ALIMENTAR, en integración a la Asignación Universal por Hijo, fue un pilar relevante de la Política Pública en esta mejora de los indicadores sociales, en un contexto de estabilización macroeconómica que permitió alcanzar un mayor bienestar en la sociedad argentina".

En un contexto muy delicado por la licuación de salarios y el aumento del desempleo, la actualización del Plan Alimentar representa para el gobierno libertario una medida central para asegurar el acceso a los alimentos y reforzar la protección social. La entrada en vigencia será a partir de mayo de 2026 y alcanzará a todos los beneficiarios que cumplan con los criterios definidos en la nueva normativa.

Resolución 161/2026:

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