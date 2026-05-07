ANSES: quiénes podrán perder el beneficio de la AUH en mayo 2026
El organismo tiene como objetivo detectar incompatibilidades, ya sea ingresos no declarados o cambios en la composición familiar. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) actualizó las condiciones de seguimiento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo, en una medida que refuerza los controles sobre los beneficiarios. El objetivo del organismo es detectar incompatibilidades, ya sea ingresos no declarados o cambios en la composición familiar.
En caso que ANSES detecte irregularidades o datos desactualizados, puede suspender o dar de baja la AUH hasta que la situación se regularice. Este beneficio está dirigido a hijos de personas desocupadas, trabajadores informales, empleadas domésticas y monotributistas sociales en situación de vulnerabilidad.
Principales motivos de baja o suspensión
Uno de los puntos clave para mantener esta asignación es que los ingresos del grupo familiar no superen el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en mayo ronda los $357.800. Además, el organismo contempla otros puntos esenciales:
- Si el titular pasa a tener empleo registrado o se inscribe como monotributista común, pierde el acceso a la Asignación Universal por Hijo.
- No entregar la Libreta AUH implica riesgo de suspensión del cobro y pérdida del monto retenido.
- Errores o información desactualizada en los datos personales o del grupo familiar pueden provocar la baja automática del beneficio.
- Cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad establecida por el programa, dejan de estar incluidos en la prestación.
- Estar fuera del país por un período prolongado también puede generar la interrupción del pago.
Qué hacer ante una suspensión
Si el cobro no aparece acreditado, los titulares pueden gestionar el reclamo desde la plataforma “Mi Anses”, donde tienen la opción de consultar el estado del beneficio y revisar la causa del problema.
Desde allí también se puede subir la documentación que falte para regularizar la situación. En muchos casos, una vez corregidas las inconsistencias, el pago se restablece y es posible incluso cobrar los importes que habían quedado pendientes.
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