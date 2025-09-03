ANSES: guía completa para acceder a los créditos de hasta 50 millones de pesos

En caso de solicitar un préstamo de $ 10.000.000 a pagar en 72 meses, estas serían las condiciones principales de la operación:

Cuota inicial estimada: $ 665.082.

Ingreso requerido estimado: $ 1.900.236.

Tasa de interés: fija del 79,00% NAV (TEA 114,92%).

Cómo acceder a créditos de hasta $ 50.000.000

El Banco Nación ofrece créditos para quienes perciben jubilaciones, pensiones o retiros a través de esta entidad. Aunque no incluye pensiones no contributivas, sí aplica para una gran parte de los beneficiarios de ANSES.

Detalles del préstamo:

Monto máximo: hasta $ 50.000.000.

Monto mínimo: $ 100.000.

Plazo: hasta 72 meses.

Afectación de ingresos: hasta el 35% de los haberes netos.

Sistema de amortización: francés, con cuotas mensuales y consecutivas.

Garantía: a sola firma, con pagaré.

Descuento de cuotas: desde la cuenta bancaria o directamente del recibo de haberes.

Si se decide solicitar un préstamo de $ 2.000.000 a través de débito en cuenta a 72 meses, las condiciones principales de la operación son:

TNA fija: 66,00%

TEA: 90,20%

CFT TNA: 79,87%

CFT TEA: 116,66%

Cómo solicitar un crédito

El trámite es rápido y se puede hacer desde casa: