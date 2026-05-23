ANSES: el bono extra de hasta $200.000 que recibirá un grupo de beneficiarios
El organismo, además, anunció un incremento del 2,58% en sus prestaciones de junio, luego de conocerse la inflación de abril. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en el esquema de pagos que comenzará a regir en junio y que tendrá impacto directo en los ingresos de jubilados y pensionados en todo el país. La medida incluye un refuerzo económico adicional que, según los casos, puede superar los $200.000 y se sumará al haber mensual habitual.
Este cambio se da en un contexto de ajuste por movilidad que también contempla un aumento del 2,58% en las prestaciones. Este incremento en los haberes se dio a conocer luego que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer la inflación de abril, que fue del 2,6%.
El pago extra que recibirán los jubilados en junio
El ingreso extra anunciado por la ANSES se trata del medio aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario (SAC). Este pago forma parte del sistema previsional y representa la mitad del haber más alto que se haya cobrado en el primer semestre del año.
En la práctica, el cálculo se realiza tomando el mejor salario mensual entre enero y junio de 2026. A diferencia de otros refuerzos económicos, este beneficio se otorga a todos los jubilados y pensionados sin distinción de ingresos, ya que no está limitado a quienes cobran la mínima.
Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento
Con el aumento del 2,58% previsto para junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.332. A partir de ese monto se calcula el medio aguinaldo, que rondará los $201.666 para quienes perciben el haber más bajo.
De esta forma, un jubilado con ingreso mínimo cobrará en el mes la jubilación actualizada, el aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario de $70.000. En conjunto, el ingreso total de junio se acercará a los $674.977.
Para quienes cobran por encima de la mínima, el monto final será mayor, ya que el aguinaldo se determina en función del mejor haber del semestre.
Calendario de pagos confirmado por ANSES
El calendario de pagos de junio se estableció según la terminación del DNI de cada beneficiario, como es habitual en el sistema previsional.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
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