ANSES: el bono extra de hasta $200.000 que recibirá un grupo de beneficiarios

Cuánto cobrarán los jubilados con el nuevo aumento

Con el aumento del 2,58% previsto para junio, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $403.332. A partir de ese monto se calcula el medio aguinaldo, que rondará los $201.666 para quienes perciben el haber más bajo.

De esta forma, un jubilado con ingreso mínimo cobrará en el mes la jubilación actualizada, el aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario de $70.000. En conjunto, el ingreso total de junio se acercará a los $674.977.

Para quienes cobran por encima de la mínima, el monto final será mayor, ya que el aguinaldo se determina en función del mejor haber del semestre.

Calendario de pagos confirmado por ANSES

El calendario de pagos de junio se estableció según la terminación del DNI de cada beneficiario, como es habitual en el sistema previsional.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0 : lunes 8 de junio

: lunes 8 de junio DNI terminados en 1 : martes 9 de junio

: martes 9 de junio DNI terminados en 2 : miércoles 10 de junio

: miércoles 10 de junio DNI terminados en 3 : jueves 11 de junio

: jueves 11 de junio DNI terminados en 4 : viernes 12 de junio

: viernes 12 de junio DNI terminados en 5 : martes 16 de junio

: martes 16 de junio DNI terminados en 6 : miércoles 17 de junio

: miércoles 17 de junio DNI terminados en 7 : jueves 18 de junio

: jueves 18 de junio DNI terminados en 8 : viernes 19 de junio

: viernes 19 de junio DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados con haberes superiores