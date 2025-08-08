ANSES: la ayuda económica de casi $400.000 destinada a familias en agosto

Este beneficio no se repite, sino que se entrega una única vez como parte del acompañamiento a las familias que inician una nueva etapa con un hijo o hija por adopción.

Cómo solicitar el pago en agosto 2025

El trámite para solicitar este pago puede hacerse tanto de manera virtual como presencial en una oficina de ANSES. Los requisitos son obligatorios:

La sentencia judicial de adopción.

La partida de nacimiento del niño o niña adoptado/a.

El DNI de cada miembro del grupo familiar.

Es importante saber que hay un plazo para hacer el trámite, se puede iniciar entre los dos meses y hasta dos años después de la sentencia definitiva. Mientras se cumpla con los tiempos y se tenga la documentación en regla, el proceso suele ser ágil.