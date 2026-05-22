ANSES: los beneficiarios que podrán cobrar hasta $85.000 en junio 2026

Los requisitos y montos

Los requisitos señalan que los chicos deben tener entre 45 días y 17 años inclusive y asistir a establecimientos de gestión pública para acceder al beneficio.

El haber mensual de la AUH fue recalculado y quedó en $144.959,44 tras la movilidad del 2,6% aplicada en junio. Ese importe corresponde al pago regular por hijo y se ajusta en paralelo con las órdenes de pago por escolaridad, por lo que el plus de $85.000 se suma a la acreditación corriente cuando corresponde.

Para saber si el subsidio ya fue liquidado, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES y revisar el apartado de liquidaciones por hijo. Ahí figura el estado del trámite y la fecha de acreditación cuando la orden fue cursada. También se recuerda que la gestión puede realizarse íntegramente por canales virtuales sin necesidad de turno presencial. Quienes cobren la AUH deben descargar el PS 2.68, gestionarlo en la escuela, cargar la imagen en la web de ANSES y esperar la validación para recibir los $85.000. Mantener el comprobante digital y chequear Mi ANSES agiliza reclamos ante demoras.