ANSES: nuevo pago para quienes no tienen empleo, cómo acceder en octubre
Si bien este beneficio está destinado a un selecto grupo, estos deben cumplir con una serie de requisitos importantes antes de solicitarlo. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES), hace algunas semanas atrás, anunció una serie de noticias positivas para los beneficiarios de sus programas. Además, del incremento del 1,9% producto de la inflación de agosto, el organismo dio a conocer que entregarán una asistencia para desempleados durante octubre.
Esta ayuda económica tiene como objetivo principal acompañar a los individuos hasta que puedan conseguir un nuevo empleo. Si bien está destinada a un selecto grupo, estos deben cumplir con una serie de requisitos importantes antes de solicitarlo.
Quiénes pueden acceder al beneficio
A este beneficio pueden acceder quienes hayan trabajado en relación de dependencia y hayan sido despedidos sin causa, siempre que hayan aportado al Fondo Nacional de Empleo. La duración del pago depende del tiempo de trabajo y los aportes realizados. Además, el trámite se gestiona a través de ANSES.
Requisitos y la documentación para acceder a la Prestación por Desempleo
Para comenzar el trámite, se debe presentar un comprobante que demuestre que la persona se encuentra desempleada. Esto puede ser, por ejemplo, un telegrama de despido, una carta documento o una copia del contrato laboral que haya llegado a su fin. Sin embargo, es importante cumplir con estos requisitos para poder solicitar esta prestación:
- Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años antes de ser despedidos.
- Trabajadores eventuales o de temporada: se requiere haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, con un mínimo de 90 días durante el último año.
- Trabajadores de la construcción: necesitan contar con al menos 8 meses de aportes en los 2 años anteriores a la finalización de la obra.
El monto a cobrar en octubre
Si bien el monto de la prestación se determina tomando como referencia el promedio de los sueldos que la persona recibió durante los seis meses previos a su despido, el límite máximo es de $322.000 para el décimo mes del año.
