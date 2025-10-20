ANSES: lo necesario para acceder al Pago Único de octubre

El monto más alto corresponde a la adopción, ya que busca facilitar la adaptación y el bienestar del nuevo integrante del hogar. Para acceder al beneficio, ANSES establece ciertos límites de ingresos: hasta $2.403.613 para una persona sola y $4.807.226 para un grupo familiar.

Pueden solicitar la APU por Adopción:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personas que cobren mediante una ART.

Trabajadores rurales o por temporada.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Quienes perciban o hayan cobrado AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

De esta manera, la ANSES busca garantizar que más familias puedan afrontar este importante paso con mayor respaldo económico.

Cómo solicitar la APU

El trámite para acceder a la APU por Adopción de ANSES puede realizarse después de obtener la sentencia judicial y se gestiona tanto de forma online como presencial en sus oficinas.

Paso a paso online (Mi ANSES):

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.

Elegir la opción Adopción .

. Completar los datos solicitados y adjuntar la sentencia judicial.

Enviar la solicitud y esperar la confirmación del depósito por parte de ANSES.

Para tramitarlo en persona:

Solicitar un turno previo en una oficina de ANSES .

. Presentar el DNI de los solicitantes.

Adjuntar la sentencia de adopción y el certificado de ingresos del grupo familiar.

Una vez aprobado, el organismo realiza el pago único directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, garantizando un proceso rápido y totalmente transparente.