Manuel Adorni le dio la razón a Donald Trump tras sus declaraciones: "Lo que dijo es razonable"
El presidente de Estados Unidos aseguró que el plan económico libertario fracasó y necesita que lo rescaten. El vocero admitió la dura situación que atraviesan.
Mientras lucha por contener el tipo de cambio hasta el próximo domingo y evitar una devaluación antes de las elecciones legislativas, el gobierno de Javier Milei sigue dilapidando dólares baratos. En ese camino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que le dio un verdadero pulmotor a la maltrecha gestión libertaria, también le volvió a lanzar un salvavidas de plomo.
Para justificar ante los contribuyentes estadounidenses el respaldo financiero por 20 mil millones de dólares que el Tesoro de ese país aportó, Trump tuvo que admitir, a contramano del relato libertario, el rotundo fracaso del plan económico de Milei.
"Argentina no tiene dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina esta haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo" aseguró , lapidario, Trump.
Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni tuvo dificultades este lunes para intentar matizar en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, las explosivas declaraciones de Trump. "Lo que dijo es razonable", dijo Adorni y aseguró que se debe "entender el contexto" en el que el mandatario estadounidense planteó que el país "no tiene dinero".
"La Argentina tiene 2% mensual de inflación, riesgo país en torno a los 1000 puntos, se está en un período electoral en el que te tiran con todo a matar o morir. Eso explicárselo a un norteamericano, a un periodista de allá que vive con 0%, 0,2% de inflación, que no sabe lo que es el riesgo país...“, siguió Adorni.
Y planteó: “En la definición de ellos, claramente la Argentina no es un país al que le vaya bien. Lo que dijo Trump es razonable en el contexto en el que lo dijo, a quien se lo dijo, si nos estuviésemos muriendo (como dijo Trump) jamás hubieran aprobado una ayuda financiera".
