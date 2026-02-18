ANSES: las personas que podrían quedar excluidas de la Ayuda Escolar

Este punto impacta especialmente en:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas que cobran SUAF

El motivo es que el organismo realiza un cruce automático de datos con la información salarial declarada, por lo que cualquier aumento de ingresos que supere los topes deja sin efecto el pago.

La Ayuda Escolar se paga por cada hijo que:

Tenga entre 45 días y 17 años inclusive

Esté escolarizado

Cuando el menor cumple 18 años antes de la liquidación, el beneficio deja de corresponder.

Es decir, aunque la familia cumpla con los ingresos y esté dentro del sistema, no cobrará si el hijo supera la edad límite.

Quiénes no pueden acceder al beneficio

El pago está destinado exclusivamente a quienes ya forman parte de:

AUH

Asignaciones Familiares (SUAF)

Por lo tanto, quedan afuera:

Familias que no estén dentro de esos sistemas

Personas sin una prestación activa en ANSES

La Ayuda Escolar no es universal, sino que está directamente vinculada a esas asignaciones.

Cuánto cobra cada familia en 2026

El monto es de $85.000 por hijo y se paga una sola vez en el año.

En términos concretos:

Con 1 hijo : $85.000

Con 2 hijos : $170.000

Con 3 hijos : $255.000

Se trata de un ingreso clave para afrontar los gastos escolares en un contexto de subas en: