ANSES: los requisitos claves que permitirían acceder a un crédito de mas de un millón de pesos

Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley para reactivar los préstamos de ANSES, con un tope de hasta $1.500.000, orientados específicamente a cancelar deudas existentes. La medida busca aliviar la situación financiera de miles de hogares que, ante la pérdida de poder adquisitivo, recurrieron a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento informal con tasas elevadas.