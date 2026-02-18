ANSES: los requisitos claves que permitirían acceder a un crédito de mas de un millón de pesos
Este programa de Diputados estaría dirigido a jubilados, beneficiarios de AUH, trabajadores formales, monotributistas y personal doméstico.
Un grupo de diputados nacionales presentó en el Congreso un proyecto de ley para reactivar los préstamos de ANSES, con un tope de hasta $1.500.000, orientados específicamente a cancelar deudas existentes. La medida busca aliviar la situación financiera de miles de hogares que, ante la pérdida de poder adquisitivo, recurrieron a tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento informal con tasas elevadas.
Se plantea la creación de un programa de desendeudamiento administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con el objetivo de refinanciar pasivos bajo condiciones más accesibles y previsibles. El foco está puesto en los sectores más expuestos al sobreendeudamiento, que hoy destinan una parte significativa de sus ingresos al pago de intereses.
Cómo sería el préstamo de ANSES para cancelar deudas
Uno de los puntos centrales del proyecto de Diputados es que el crédito no se entrega en efectivo. En caso de aprobarse, ANSES pagaría directamente a los acreedores informados por el solicitante, lo que garantiza que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo.
El mecanismo funcionaría de la siguiente manera:
ANSES cancela las deudas declaradas por el beneficiario.
El monto otorgado se devuelve en cuotas mensuales, descontadas automáticamente del ingreso.
El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), sin afectar, según el proyecto, su equilibrio financiero.
El proyecto establece una serie de pautas para evitar el sobreendeudamiento y asegurar la capacidad de pago:
Monto máximo: hasta $1.500.000.
Tasa de interés: calculada en base a la tasa TAMAR + 10 puntos porcentuales.
Límite de cuota: no podrá superar el 30% del ingreso mensual del solicitante.
Plazo de devolución: ajustado al perfil y capacidad de pago.
Trámite: 100% digital, sin gestores ni intermediarios.
Las deudas que podrían cancelarse incluyen:
Saldos de tarjetas de crédito bancarias.
Préstamos personales otorgados por fintechs.
Créditos de cooperativas y mutuales.
Deudas con cadenas comerciales y prestamistas fuera del sistema financiero tradicional.
El crédito no podría utilizarse para nuevas compras ni para retirar dinero en efectivo.
Quiénes podrían acceder a los préstamos de ANSES
Jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos, incluyendo Pensiones No Contributivas.
Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.
Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
Personal de casas particulares, sin distinción de modalidad.
Monotributistas de las categorías A, B, C y D.
En todos los casos, será obligatorio acreditar ingresos y demostrar la existencia de deudas previas, ya que el préstamo tiene un destino específico: el desendeudamiento.
