ANSES: las personas que recibirán un bono de $200.000

Trabajadores en relación de dependencia del sector privado

Personas que cobren a través de una ART

Titulares de la prestación por desempleo

Trabajadores de temporada

Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra

Se trata de una prestación contributiva, por lo que quedan excluidas las personas que no se encuentren dentro de estas categorías laborales.

Es importante tener en cuenta que el beneficio no se acredita automáticamente: debe solicitarse a través de Mi ANSES y cumplir con los controles de datos personales y familiares.

Cuáles son los topes de ingreso

Uno de los requisitos centrales para cobrar el bono es respetar los límites de ingresos fijados por ANSES.

Los topes vigentes son:

Tope del grupo familiar: $5.022.048 brutos

Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos

Si alguno de estos montos es superado, el sistema bloquea el acceso al beneficio. Este criterio busca focalizar la ayuda en trabajadores registrados de ingresos medios y bajos.

Por eso, antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar los datos actualizados en Mi ANSES para evitar rechazos o demoras.

Cómo se puede duplicar el monto y superar los $219.000

Uno de los puntos más relevantes de esta asignación es que cada integrante de la pareja puede solicitar el beneficio por separado, siempre que ambos cumplan los requisitos laborales y de ingresos.

En la práctica, esto significa:

Si solo uno cumple las condiciones, el hogar cobra $109.897 .

Si ambos reúnen los requisitos, pueden cobrar $109.897 cada uno, lo que eleva el total por encima de los $219.000.

Esta posibilidad convierte al bono en un ingreso significativo para parejas jóvenes que están comenzando una nueva etapa y necesitan afrontar gastos vinculados al matrimonio y la organización del hogar.

El trámite puede realizarse de manera digital a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando “Asignaciones de Pago Único” y cargando el acta de matrimonio correspondiente. También es posible gestionarlo de forma presencial con turno previo.