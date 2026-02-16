ANSES: las personas que recibirán un bono de $200.000
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente un bono especial que puede superar los $200.000 y que está dirigido a un grupo puntual de beneficiarios.
Se trata de un pago único que no se cobra todos los meses, pero que puede representar un alivio económico importante para quienes cumplen con los requisitos establecidos.
El beneficio forma parte de las Asignaciones de Pago Único y está vinculado a un evento clave en la vida de muchas personas. Aunque no alcanza a toda la población, su monto actualizado y la posibilidad de duplicarlo reactivaron el interés en este ingreso extra.
Actualmente, el monto individual asciende a $109.897, pero en determinados casos el total puede superar los $219.000, siempre que ambos integrantes de la pareja estén habilitados para solicitarlo.
Quiénes pueden cobrar el bono especial de ANSES
El bono corresponde a la Asignación de Pago Único por matrimonio, una prestación destinada a personas que contraen matrimonio y se encuentran dentro del sistema formal.
Pueden acceder al beneficio quienes pertenezcan a alguno de estos grupos:
-
Trabajadores en relación de dependencia del sector privado
Personas que cobren a través de una ART
Titulares de la prestación por desempleo
Trabajadores de temporada
Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra
Se trata de una prestación contributiva, por lo que quedan excluidas las personas que no se encuentren dentro de estas categorías laborales.
Es importante tener en cuenta que el beneficio no se acredita automáticamente: debe solicitarse a través de Mi ANSES y cumplir con los controles de datos personales y familiares.
Cuáles son los topes de ingreso
Uno de los requisitos centrales para cobrar el bono es respetar los límites de ingresos fijados por ANSES.
Los topes vigentes son:
-
Tope del grupo familiar: $5.022.048 brutos
Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos
Si alguno de estos montos es superado, el sistema bloquea el acceso al beneficio. Este criterio busca focalizar la ayuda en trabajadores registrados de ingresos medios y bajos.
Por eso, antes de iniciar el trámite, se recomienda verificar los datos actualizados en Mi ANSES para evitar rechazos o demoras.
Cómo se puede duplicar el monto y superar los $219.000
Uno de los puntos más relevantes de esta asignación es que cada integrante de la pareja puede solicitar el beneficio por separado, siempre que ambos cumplan los requisitos laborales y de ingresos.
En la práctica, esto significa:
-
Si solo uno cumple las condiciones, el hogar cobra $109.897.
Si ambos reúnen los requisitos, pueden cobrar $109.897 cada uno, lo que eleva el total por encima de los $219.000.
Esta posibilidad convierte al bono en un ingreso significativo para parejas jóvenes que están comenzando una nueva etapa y necesitan afrontar gastos vinculados al matrimonio y la organización del hogar.
El trámite puede realizarse de manera digital a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando “Asignaciones de Pago Único” y cargando el acta de matrimonio correspondiente. También es posible gestionarlo de forma presencial con turno previo.
