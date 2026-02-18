El video que publicó Benfica para desmentir las acusaciones de Vinicius Jr contra Gianluca Prestianni
El club portugués salió a bancar al futbolista argentino en medio del escándalo por acusaciones de presuntos insultos racistas.
El futbolista argentino, Gianluca Prestianni, quedó este martes en medio de acusaciones cruzadas luego que, durante y después del triunfo del Real Madrid por los playoffs de la Champions League, Vinicius Jr lo denunciara por decirle "mono", algo que el ex Vélez negó rotundamente y que Benfica desestimó a través de un breve comunicado y un video.
Luego del descargo que hizo el atacante argentino, el club portugués lo replicó en una placa que acompañó con un mensaje de respaldo. "Juntos, a tu lado", escribió la institución en sus redes sociales.
Sin embargo, cerca del cierre de la jornada, Benfica lanzó otra publicación, pero esta vez con un video. "Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado", sentenciaron.
En el video se observa desde otro ángulo el momento en que Prestianni se lleva su camiseta a la boca y al instante el brasileño sale corriendo para hacer sus denuncias ante el árbitro. Se ve que ninguno de los futbolistas del Real Madrid reaccionan como lo hace su compañero, lo que podría significar que no escucharon nada.
Ni siquiera Kylian Mbappé atina a reaccionar cuando lo ve a su compañero enfurecido, asegurándole al árbitro que le habían dicho "mono". Sin embargo, el francés aseguró en diálogo con la prensa haber "escuchado todo" y que el argentino lanzó el insulto racista "cinco veces".
Qué dijo Kylian Mbappé sobre Gianluca Prestianni
"El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, empezó a hablar mal. También no se acepta, pero ha pasado en el fútbol y pasará, pero después ha metido su camiseta aquí (en la boca) para decir que Vini es un 'mono' cinco veces. Yo lo escucho. Hay jugadores que lo han escuchado de Benfica también", testificó Mbappé ante la prensa.
El futbolista del Real Madrid no tardó en hacer una distinción con el resto de los futbolistas y el público del Benfica. "Yo he venido en Portugal muchas veces, Y he tenido la suerte de tener muchos compañeros, muchos amigos de Portugal, y nunca me ha pasado nada de este tipo de cosas", sostuvo, e insistió: "Hay 70 000 personas que no han hecho nada, que únicamente querían apoyar a su equipo".
"Tengo el máximo respeto para el Benfica, para su entrenador que es uno de los mejores de la historia, que ha hecho la historia de Real Madrid. Pero este jugador para mí no merece jugar más la Champions. Es un una cosa maravillosa jugar la Champions, la mejor competición", sentenció el francés.
