ANSES: el bono de más de $100.000 que recibirá un grupo de beneficiarios

De esta manera, el pago directo será de:

$103.276,80 por hijo

Mientras que:

$25.819,20 quedan retenidos para su posterior liquidación.

El extra que puede superar los $108.000

Las familias pueden cobrar un monto adicional correspondiente al 20% retenido durante 2024, siempre que hayan presentado la Libreta AUH en tiempo y forma.

Este porcentaje retenido se acumula durante todo el año y se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

En el caso de familias con tres hijos, por ejemplo, el monto acumulado puede superar los $100.000, dependiendo de los valores vigentes durante el año retenido.

Por eso, en febrero muchos titulares verán acreditado un ingreso extra que no forma parte del haber mensual habitual.