ANSES: el bono de más de $100.000 que recibirá un grupo de beneficiarios
Subieron los montos pero congelaron la Tarjeta Alimentar. El Gobierno oficializó los nuevos montos por hijo. La lista completa con el descuento del 20%.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Aumento de ANSES para AUH en febrero 2026
El incremento del 2,8% responde a la aplicación del Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec. En este caso, el ajuste se basa en la inflación de diciembre de 2025.
Con la suba confirmada, el monto bruto de la AUH en febrero será de:
$129.096 por hijo menor de edad
Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante hasta que se presente la Libreta AUH.
De esta manera, el pago directo será de:
$103.276,80 por hijo
Mientras que:
$25.819,20 quedan retenidos para su posterior liquidación.
El extra que puede superar los $108.000
Las familias pueden cobrar un monto adicional correspondiente al 20% retenido durante 2024, siempre que hayan presentado la Libreta AUH en tiempo y forma.
Este porcentaje retenido se acumula durante todo el año y se libera una vez acreditados los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.
En el caso de familias con tres hijos, por ejemplo, el monto acumulado puede superar los $100.000, dependiendo de los valores vigentes durante el año retenido.
Por eso, en febrero muchos titulares verán acreditado un ingreso extra que no forma parte del haber mensual habitual.
