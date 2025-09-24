ANSES: lo que debés hacer si no te otorgaron el pago de la Beca Progresar
Las novedades por parte del organismo gubernamental sobre el cronograma de pagos. Todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con los pagos de las Becas Progresar, el programa impulsado por el Ministerio de Capital Humano para acompañar a estudiantes en distintos niveles educativos. En 2025, los montos fueron actualizados y se confirmaron los requisitos para acceder al beneficio.
Para obtener información detallada sobre las fechas de inscripción, montos y otros aspectos relevantes, se recomienda visitar los sitios oficiales de ANSES y del Ministerio de Educación, donde se actualizan periódicamente las novedades relacionadas.
Montos vigentes de las Becas Progresar
Los valores no presentan modificaciones respecto de agosto:
- Progresar Enfermería: $35.000 por mes.
- Otras líneas Progresar: $28.000 mensuales (con un 80% que se paga de manera mensual y el 20% restante al final del ciclo lectivo, tras certificar la condición de alumno regular).
Motivos por el que no pagaron la Beca Progresar
Hay varios motivos por los cuales ANSES podría haber rechazado tu cobro:
- No presentaste la certificación de avance académico a tiempo
- Los ingresos de tu grupo familiar superan los 3 Salarios Mínimos
- Cambiaste de institución educativa y no actualizaste los datos
- Hay algún error en el sistema que marcó tu caso como incumplimiento
Tené en cuenta que tenés 15 días hábiles desde el 11 de julio (fecha de inicio de pagos) para realizar el reclamo. Esto significa que el último día para presentarlo es el 1 de agosto. Pasada esta fecha, perderás el derecho al cobro correspondiente a julio.
Cómo iniciar el reclamo de pago
- Ingresá a la página oficial de Progresar
- Iniciá sesión con tu cuenta de Mi Argentina
- Buscá la sección de "Reclamos" o "Consultas"
- Completá el formulario con tus datos personales
- Adjuntá los documentos que respalden tu situación
- Enviá la solicitud y guardá el número de trámite
