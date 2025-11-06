ANSES: los descuentos y reintegros que tendrán los jubilados y pensionados en noviembre
Estas promociones exclusivas permiten gastar menos dinero en compras diarias con tarjeta de débito o crédito en cadenas y negocios adheridos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acompaña a los sectores más vulnerables de la población a través de diferentes programas y ayudas económicas. Durante los últimos días, se conoció que el organismo pondrá en marcha una nueva ayuda destinada a jubilados y pensionados.
El propósito principal de este nuevo programa es reforzar el bolsillo de quienes reciben la ayuda y, al mismo tiempo, aumentar las ventas de los comercios. Por esta razón, son más de 7.000 los comercios adheridos. A continuación, todos los detalles.
Cómo aprovechar los Beneficios ANSES
Los Beneficios ANSES buscan brindar un alivio concreto frente a la inflación, ofreciendo descuentos automáticos en compras de productos de consumo diario. Participan todas las personas que cobren jubilaciones, pensiones o Pensiones No Contributivas (PNC) a través de ANSES, sin importar el monto percibido.
Para acceder a los reintegros, los usuarios solo deben utilizar tarjetas de débito asociadas a sus cuentas. Por ejemplo, quienes cobran por Banco Nación y usan BNA+ MODO pueden recibir un reintegro adicional del 5%, mientras que los clientes del Banco Galicia acceden a hasta un 25% de devolución y la opción de financiar sus compras en tres cuotas sin interés.
Dónde usar los Beneficios ANSES y qué comercios participan
Entre los comercios adheridos se encuentran cadenas de alcance nacional como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día. Los descuentos aplican a todos los rubros, con variaciones de 10% a 20% según el comercio y producto, y son válidos durante todo el mes de noviembre.
El objetivo del programa es doble: fortalecer el poder de compra de los adultos mayores y al mismo tiempo estimular el consumo interno en el comercio minorista. Las rebajas y reintegros se aplican de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los beneficiarios aprovechen al máximo los Beneficios ANSES.
Esta iniciativa se consolida como una herramienta clave para acompañar el gasto mensual de jubilados y pensionados en un contexto de aumento de precios y necesidades crecientes.
