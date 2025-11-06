ANSES: los descuentos y reintegros que tendrán los jubilados y pensionados en noviembre

El objetivo del programa es doble: fortalecer el poder de compra de los adultos mayores y al mismo tiempo estimular el consumo interno en el comercio minorista. Las rebajas y reintegros se aplican de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales, garantizando que los beneficiarios aprovechen al máximo los Beneficios ANSES.

Esta iniciativa se consolida como una herramienta clave para acompañar el gasto mensual de jubilados y pensionados en un contexto de aumento de precios y necesidades crecientes.