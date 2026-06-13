Horror en Mendoza: un docente confesó que abusó de nueve alumnos durante una clase de ESI

La causa también documentó una estrategia de manipulación psicológica por parte del acusado. Solía decirles a los niños: “Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen”. En uno de los episodios más graves, forzó a una alumna a ver un video de contenido pornográfico, amenazándola con no permitirle izar la bandera si se negaba.

Fuentes judiciales señalaron al diario Uno que el profesor recurría a una historia sobre un supuesto docente que fue malinterpretado por sus estudiantes, con el fin de desalentar cualquier revelación. Según esa narrativa, les pedía expresamente que no malinterpretaran sus abrazos. Esta estrategia generó un pacto de silencio entre los niños, quienes acordaron que “si habla uno, hablamos todos”. Además, durante las clases, se pasaban papelitos en los que compartían los abusos que decían haber padecido.

Cuando las autoridades tomaron conocimiento de los hechos, el profesor fue convocado por la justicia, aunque en ese momento solo se le tomó una declaración informativa debido a la falta de pruebas contundentes. A medida que avanzaron nuevas denuncias y se realizaron más declaraciones en Cámara Gesell, el maestro abandonó Mendoza y se radicó en Tierra del Fuego.

Detención en Río Grande

Una vez que se incorporaron las nuevas pruebas a la instrucción, el fiscal solicitó su captura. Finalmente, Jofré fue arrestado el 14 de agosto del año pasado en la ciudad de Río Grande, por efectivos de la División Delitos Complejos, de acuerdo con el portal Elonce.

Posteriormente, fue trasladado a Mendoza y quedó a disposición del fiscal de La Paz-Santa Rosa, Héctor Gustavo Rosas, quien lo imputó y ordenó su alojamiento en una unidad penal provincial. Casi diez meses después de su detención, el acusado confesó los abusos en una audiencia preliminar al juicio oral que debía afrontar.

En esa instancia, el fiscal Rosas acordó con la defensa cerrar el caso mediante un juicio abreviado. Jofré Emin reconoció ante el juez Armando Martínez que había realizado tocamientos a los nueve alumnos de la escuela donde trabajaba, tal como lo indicaban las denuncias de los padres.

El magistrado homologó el acuerdo entre las partes y dictó la pena de cuatro años de prisión. Fuentes cercanas al expediente consultadas por MDZ señalaron que algunos familiares de las víctimas manifestaron su disconformidad con el fallo, al considerar que la condena era insuficiente para el daño causado.