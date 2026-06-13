Quién es Naiel Aguilera, la modelo paraguaya que se hizo viral en el Mundial 2026
La joven fanática de la Albirroja fue una de las figuras inesperadas de las tribunas y revolucionó las redes sociales tras ser captada por las cámaras.
El Mundial 2026 no solo genera emociones dentro de la cancha. Como suele ocurrir en cada gran cita del fútbol, las tribunas también entregan historias que rápidamente trascienden el partido y se vuelven virales. Esta vez, la protagonista fue Naiel Aguilera, una hincha paraguaya que acaparó la atención de miles de usuarios en las redes sociales.
Todo comenzó cuando la transmisión oficial enfocó a la joven durante un encuentro de la selección de Paraguay. La imagen no tardó en multiplicarse en internet y, en pocas horas, su nombre empezó a circular entre los temas más comentados por los fanáticos.
La repercusión fue inmediata. Usuarios de distintas plataformas compartieron fotos y videos de la hincha, mientras crecía la curiosidad por conocer más detalles sobre quién era la joven que había llamado la atención durante el partido de la Albirroja.
Según contó en declaraciones a medios paraguayos, Aguilera tiene 25 años, es oriunda de la ciudad de Luque y trabaja como tripulante de cabina. Además, reveló que viajó especialmente para seguir a Paraguay en la Copa del Mundo y que nunca imaginó la repercusión que tendría una aparición de apenas unos segundos en televisión.
"Me empezaron a escribir de todos lados. No entendía qué estaba pasando", relató la joven tras convertirse en tendencia en redes.
A pesar de la inesperada popularidad, aseguró que su foco sigue puesto en alentar a la selección paraguaya durante el torneo. Mientras tanto, su nombre continúa ganando notoriedad y ya es una de las historias más comentadas entre los fanáticos sudamericanos en los primeros días del Mundial.
Estados Unidos vapuleó a Paraguay por 4-1 en su debut en el Mundial 2026
El sueño del regreso de Paraguay tras 16 años de ausencia se topó con una dura realidad. La selección de Estados Unidos exhibió todo su potencial ofensivo en Los Ángeles y venció contundentemente por 4-1 al conjunto sudamericano en su debut en el Mundial 2026.
Los detalles de la goleada estadounidense
-
El primer golpe: El marcador se abrió muy rápido debido a un gol en propia puerta del mediocampista Damián Bobadilla a los 7 minutos, convirtiéndose en el tanto más veloz del torneo.
Doblete y figura: El atacante Folarin Balogun amplió la ventaja con dos tantos, a los 30 y en el quinto minuto de adición del primer tiempo, transformándose en el primer goleador del certamen con dos anotaciones.
La respuesta visitante: En la segunda etapa, el equipo paraguayo apeló al orgullo y logró recortar la distancia a los 73 minutos a través del centrocampista Mauricio Magalhaes Prado.
Goleada definitiva: Cuando el encuentro parecía resuelto, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos y sentenció la historia con un golazo a distancia.
El desarrollo de la zona: La primera jornada del Grupo se dará por concluida el sábado con el partido que protagonizarán las selecciones de Australia y Turquía.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario