Quién es Naiel Aguilera, la modelo paraguaya que se hizo viral en el Mundial 2026

naiel aguilera paraguay Naiel Aguilera

"Me empezaron a escribir de todos lados. No entendía qué estaba pasando", relató la joven tras convertirse en tendencia en redes.

A pesar de la inesperada popularidad, aseguró que su foco sigue puesto en alentar a la selección paraguaya durante el torneo. Mientras tanto, su nombre continúa ganando notoriedad y ya es una de las historias más comentadas entre los fanáticos sudamericanos en los primeros días del Mundial.

Estados Unidos vapuleó a Paraguay por 4-1 en su debut en el Mundial 2026

El sueño del regreso de Paraguay tras 16 años de ausencia se topó con una dura realidad. La selección de Estados Unidos exhibió todo su potencial ofensivo en Los Ángeles y venció contundentemente por 4-1 al conjunto sudamericano en su debut en el Mundial 2026.

Los detalles de la goleada estadounidense

El primer golpe: El marcador se abrió muy rápido debido a un gol en propia puerta del mediocampista Damián Bobadilla a los 7 minutos, convirtiéndose en el tanto más veloz del torneo.

Doblete y figura: El atacante Folarin Balogun amplió la ventaja con dos tantos, a los 30 y en el quinto minuto de adición del primer tiempo, transformándose en el primer goleador del certamen con dos anotaciones.

La respuesta visitante: En la segunda etapa, el equipo paraguayo apeló al orgullo y logró recortar la distancia a los 73 minutos a través del centrocampista Mauricio Magalhaes Prado.

Goleada definitiva: Cuando el encuentro parecía resuelto, Giovanni Reina apareció al filo de los 90 minutos y sentenció la historia con un golazo a distancia.

El desarrollo de la zona: La primera jornada del Grupo se dará por concluida el sábado con el partido que protagonizarán las selecciones de Australia y Turquía.