Cuánto cuesta la camiseta argentina que lució Anya Taylor-Joy en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026

Debido al enorme impacto visual y la velocidad con la que se viralizaron las imágenes de la protagonista de "Gambito de Dama", la musculosa pasó a convertirse en uno de los artículos más buscados de las últimas horas, demostrando que la pasión por la Scaloneta y el estilo de las grandes celebridades pueden unirse para marcar tendencia en pleno Mundial.