Cuánto cuesta la camiseta argentina que lució Anya Taylor-Joy en el debut de Estados Unidos en el Mundial 2026
La actriz de Hollywood, quien de chica vivió en la Argentina, revolucionó las redes sociales al mostrarse en Los Angeles Stadium con una camiseta "albiceleste".
La aparición de Anya Taylor-Joy en Los Ángeles siguiendo el partido entre Estados Unidos y Paraguay por el Mundial 2026 no pasó desapercibida para nadie. La estrella de Hollywood revolucionó por completo las plataformas digitales al mostrarse en pleno clima mundialista luciendo una prenda con los colores de la Selección Argentina.
Como ocurre siempre, la presencia de la joven actriz causó furor, despertando de inmediato el interés y la curiosidad de miles de fanáticos y seguidores de la moda.
Para quienes se quedaron impactados con su look y se preguntaron de qué modelo se trata, la respuesta está en una línea muy exclusiva vinculada al diseño urbano y deportivo.
Una edición especial con sello retro: la camiseta de Anya Taylor-Joy
La prenda que lució la actriz es la Musculosa Adidas Originals Selección Argentina AFA Gringback Mujer. Se trata de una edición especial diseñada por la marca de las tres tiras, la cual está directamente inspirada en la camiseta original del conjunto albiceleste pero adaptada a un formato veraniego y de estilo casual.
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El diseño: El artículo combina la tradicional mística de la indumentaria oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con la estética urbana y retro característica de la línea Adidas Originals.
El valor en el mercado local: Para los interesados en adquirir este mismo modelo en la Argentina, la prenda ya se encuentra disponible en las principales páginas y tiendas virtuales de artículos deportivos del país a un precio de $219.999.
Debido al enorme impacto visual y la velocidad con la que se viralizaron las imágenes de la protagonista de "Gambito de Dama", la musculosa pasó a convertirse en uno de los artículos más buscados de las últimas horas, demostrando que la pasión por la Scaloneta y el estilo de las grandes celebridades pueden unirse para marcar tendencia en pleno Mundial.
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