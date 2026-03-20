ANSES: los detalles a tener en cuenta para acceder a Volver al Trabajo
Mediante este programa, los beneficiarios tienen acceso a cursos de formación y talleres laborales. Descubrí los requisitos para acceder a esta iniciativa.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) lanzó el programa Volver al Trabajo, orientado a promover la inclusión laboral mediante capacitaciones y herramientas para el empleo formal.
La iniciativa, que reemplaza al antiguo Potenciar Trabajo y depende del Ministerio de Capital Humano, exige que los beneficiarios participen y cumplan ciertos controles para seguir recibiendo el programa.
De qué se trata Volver al Trabajo
Volver al Trabajo es un programa del Ministerio de Capital Humano vinculado a la plataforma Portal Empleo, donde los beneficiarios registran y actualizan sus datos. El programa reemplaza parte del antiguo Potenciar Trabajo y ofrece capacitaciones, cursos y actividades orientadas al empleo formal.
Su objetivo es que los participantes desarrollen habilidades para mejorar sus oportunidades laborales, mientras perciben un ingreso mensual del Estado, siempre que mantengan su información al día y cumplan con las actividades requeridas.
Requisitos de Volver al Trabajo
El programa fija obligaciones que los beneficiarios deben cumplir para seguir recibiendo el ingreso mensual, con controles periódicos que verifican la información declarada. Estos son los requisitos a cumplir:
- Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo.
- Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa.
- Presentar documentación o información cuando sea requerida por las autoridades.
- Informar cualquier situación que pueda generar incompatibilidad con el beneficio.
- Devolver asignaciones percibidas de manera indebida, en caso que corresponda.
Por qué me pueden dar de baja el programa
El programa establece situaciones que pueden causar la baja del beneficio, detectadas mediante controles y cruces de datos. Incluyen irregularidades administrativas, falsedad de información, renuncia voluntaria o fallecimiento del titular. Además, existen incompatibilidades que pueden desencadenar en el desvinculamiento de este programa:
- Estar registrado como empleador en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Recibir jubilación o pensión, ya sea contributiva o no contributiva.
- Percibir subsidios o prestaciones por desempleo.
- Ser propietario de más de un inmueble.
- Tener un vehículo, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad.
- Contar con un empleo formal que no esté permitido por el programa.
- Desarrollar trabajo independiente fuera de las actividades autorizadas.
- Permanecer fuera del país por un tiempo que impida cumplir con las obligaciones del programa.
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