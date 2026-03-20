ANSES: los detalles a tener en cuenta para acceder a Volver al Trabajo

De qué se trata Volver al Trabajo

potenciar trabajo Este programa reemplaza al antiguo Potenciar Trabajo y depende del Ministerio de Capital Humano.

Volver al Trabajo es un programa del Ministerio de Capital Humano vinculado a la plataforma Portal Empleo, donde los beneficiarios registran y actualizan sus datos. El programa reemplaza parte del antiguo Potenciar Trabajo y ofrece capacitaciones, cursos y actividades orientadas al empleo formal.