ANSES: los jubilados que podrían cobrar más de $400.000 en mayo 2026
La ANSES confirmó los nuevos montos del mes y difundió el calendario completo de pagos, con fechas definidas según la terminación del DNI para cada grupo.
La ANSES puso en marcha el cronograma de pagos de abril para jubilados y pensionados, un mes en el que muchos beneficiarios superarán los $400.000 en sus haberes gracias al aumento por movilidad y al bono extraordinario que sigue vigente.
En esta etapa, el organismo aplica una actualización del 2,9% sobre todas las prestaciones previsionales, lo que impacta tanto en las jubilaciones mínimas como en las máximas, además de otras asistencias que se cobran mes a mes. Con este esquema, la ANSES también detalló cuánto percibirá cada grupo de jubilados en abril y confirmó el calendario completo con las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.
Los montos oficiales para mayo 2026
El total de $450.319,31 está destinado a los jubilados que cobran la jubilación mínima dentro del sistema de la ANSES. Ese monto se compone del haber actualizado de abril más el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continúa otorgando a este grupo.
A su vez, esta misma suma también alcanza a quienes perciben la pensión para madres de siete hijos, ya que este beneficio mantiene un ingreso base equivalente al haber mínimo y recibe el mismo refuerzo. De esta manera, la ANSES garantiza un ingreso reforzado para los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Cuánto se cobraría con el bono
Para los jubilados que superan el haber mínimo, la ANSES fijó la jubilación máxima en $2.559.187 para abril de 2026, tras aplicarse la actualización por movilidad previsional.
En paralelo, la PUAM quedó en $304.255,45 y alcanza los $374.255,45 con el bono extra incluido. A su vez, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ajustaron a $266.223,52, monto que asciende a $336.223,52 al sumarse el refuerzo adicional otorgado por la ANSES.
El calendario de pagos confirmado para los jubilados en mayo 2026
La ANSES definió el calendario de pagos de abril para jubilados, con fechas que varían según la terminación del DNI. Quienes cobran el haber mínimo recibirán sus haberes entre el 10 y el 23 de abril: arranca el 10 para documentos finalizados en 0 y cierra el 23 para los terminados en 9.
En el caso de los jubilados que superan la mínima, los pagos se realizarán entre el 24 y el 30 de abril. Para este grupo, la ANSES estableció que los DNI terminados en 0 y 1 cobren el 24, mientras que los finalizados en 8 y 9 lo harán el 30.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas se abonarán del 10 al 15 de abril, también con un esquema escalonado según la terminación del documento.
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