Mapa en vivo de la ciclogénesis: a qué hora llegan las lluvias y tormentas a Buenos Aires

A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA

De acuerdo con el SMN, el miércoles se presenta con lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; acompañado por temperaturas de entre 17 y 24 grados.

Para el sitio especializado Meteored, las precipitaciones llegarían a las 11 de la mañana del miércoles y se mantendrían incluso hasta el día sábado, con momentos de tormentas también el día jueves.

image La ciclogénesis en Buenos Aires, con cuatro días con precipitaciones, según Meteored.

En este marco, el organismo nacional prevé un jueves con tormentas fuertes en la madrugada y chaparrones en la mañana y noche, con la llegada del viento fuerte para la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 20 grados.

A diferencia de Meteored, el SMN no espera precipitaciones para el viernes, pero sí una jornada ventosa. Las temperaturas, en este caso, rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima, sintiéndose el ingreso del frente polar.

El fin de semana, para el organismo, será con buen tiempo pero marcado por el frío. El sábado, todavía ventoso, tendría marcas térmicas de entre 6 y 14 grados; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, despejado en la tarde y noche; con una mínima 5 grados y una máxima de 16.

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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