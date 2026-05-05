Mapa en vivo de la ciclogénesis: a qué hora llegan las lluvias y tormentas a Buenos Aires
Es inminente el ingreso del fenómeno climático, con lluvias y tormentas fuertes. Qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para el paso de un nuevo fenómeno de ciclogénesis, que estará acompañado por lluvias, tormentas y vientos, para dar lugar luego a una seguidilla de jornadas con frío polar, según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El fenómeno climático se da en el marco de una semana con fluctuaciones, que comenzó con frío pero transcurrió con buen tiempo y temperaturas agradables, casi primaverales.
Sin embargo, es inminente el regreso de la inestabilidad, con casi 72 horas con pronósticos de precipitaciones en el AMBA. Luego, se aproxima el frío polar, con mínimas de una cifra.
A qué hora llegan las lluvias y tormentas al AMBA
De acuerdo con el SMN, el miércoles se presenta con lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; acompañado por temperaturas de entre 17 y 24 grados.
Para el sitio especializado Meteored, las precipitaciones llegarían a las 11 de la mañana del miércoles y se mantendrían incluso hasta el día sábado, con momentos de tormentas también el día jueves.
En este marco, el organismo nacional prevé un jueves con tormentas fuertes en la madrugada y chaparrones en la mañana y noche, con la llegada del viento fuerte para la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 20 grados.
A diferencia de Meteored, el SMN no espera precipitaciones para el viernes, pero sí una jornada ventosa. Las temperaturas, en este caso, rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima, sintiéndose el ingreso del frente polar.
El fin de semana, para el organismo, será con buen tiempo pero marcado por el frío. El sábado, todavía ventoso, tendría marcas térmicas de entre 6 y 14 grados; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, despejado en la tarde y noche; con una mínima 5 grados y una máxima de 16.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
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