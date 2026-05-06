La drástica decisión que tomó Milei contra Cavallo tras sus críticas al plan económico del Gobierno
El exministro de Economía del menemismo había señalado un error en relación al mercado cambiario; el Presidente y el funcionario le respondieron en X.
El exministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó el plan económico del Gobierno, consideró que se debería liberar el mercado cambiario y apuntó contra Luis Caputo, a quien calificó como un “trader”. A partir de esas declaraciones, el presidente Javier Milei le respondió en redes sociales.
El mandatario salió al cruce mediante una respuesta a una publicación de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien había señalado errores en los pronósticos de inflación de Cavallo. “Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo -por el segundo nombre del exministro- contiene expropiaciones masivas”, subrayó Milei.
A continuación, el jefe de Estado apuntó contra algunas de las medidas implementadas por Cavallo en su paso por el Palacio de Hacienda: “Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada”. Y añadió: “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada”.
Pero el enojo de Milei escaló, horas después, Cavallo aseguró que el Presidente lo bloqueó de sus canales de comunicación.
“Me bloqueó totalmente”, sostuvo Cavallo al ser consultado sobre si aún mantenía diálogo con el mandatario, y precisó que la decisión incluyó tanto la aplicación WhatsApp como la red social X.
La crítica de Domingo Cavallo al plan económico del Gobierno
Este martes, en el marco de una entrevista brindada al canal de streaming Ahora Play, Cavallo pidió liberar el mercado de cambio y advirtió que solamente en ese caso podría “pararse una [eventual] corrida cambiaria”.
“Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran, los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que tiene que hacer transferencias tiene que ir a ese mercado, entonces el mercado va a encontrar su nivel”, puntualizó
Por otra parte, Cavallo, quien fue el promotor del llamado plan de convertibilidad, criticó de manera puntual a Luis Caputo. “Es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, disparó.
Por lo que también llegó el descargo del actual ministro. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió en su cuenta de X. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, agregó.
En ese mismo sentido, aseguró que, por respeto, no cuenta los “disparates” que Cavallo le sugirió en los dos primeros meses de mandato de La Libertad Avanza ni los “horrores de pronóstico” que realizó. Además, abonó una faceta señalada también por el Presidente: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, afirmó.
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