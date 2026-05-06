La drástica decisión que tomó Milei contra Cavallo tras sus críticas al plan económico del Gobierno

La crítica de Domingo Cavallo al plan económico del Gobierno

Este martes, en el marco de una entrevista brindada al canal de streaming Ahora Play, Cavallo pidió liberar el mercado de cambio y advirtió que solamente en ese caso podría “pararse una [eventual] corrida cambiaria”.

“Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran, los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que tiene que hacer transferencias tiene que ir a ese mercado, entonces el mercado va a encontrar su nivel”, puntualizó

Por otra parte, Cavallo, quien fue el promotor del llamado plan de convertibilidad, criticó de manera puntual a Luis Caputo. “Es un trader, no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro”, disparó.

Embed Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

Por lo que también llegó el descargo del actual ministro. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió en su cuenta de X. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, agregó.

En ese mismo sentido, aseguró que, por respeto, no cuenta los “disparates” que Cavallo le sugirió en los dos primeros meses de mandato de La Libertad Avanza ni los “horrores de pronóstico” que realizó. Además, abonó una faceta señalada también por el Presidente: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, afirmó.