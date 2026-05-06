Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 6 de mayo

El fin de semana, para el organismo, será con buen tiempo pero marcado por el frío. El sábado, todavía ventoso, tendría marcas térmicas de entre 6 y 14 grados; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, despejado en la tarde y noche; con una mínima 5 grados y una máxima de 16.