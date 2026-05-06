Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el miércoles 6 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional prevé que lleguen las lluvias y tormentas este miércoles al AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita una semana con fluctuaciones en el clima, que comenzó con frío pero transcurrió con buen tiempo y temperaturas agradables, casi primaverales, y ahora espera por la llegada de las lluvias y tormentas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este marco, el miércoles se presenta con lluvias aisladas en la madrugada, chaparrones en la mañana y tormentas aisladas en la tarde y noche; acompañado por temperaturas de entre 17 y 24 grados. Rige, además, una alerta meteorológica.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
En este marco, el organismo nacional prevé un jueves con tormentas fuertes en la madrugada y chaparrones en la mañana y noche, con la llegada del viento fuerte para la tarde. El termómetro oscilará entre 16 y 20 grados.
En tanto, el SMN no espera precipitaciones para el viernes, pero sí una jornada ventosa. Las temperaturas, en este caso, rondarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima, sintiéndose el ingreso del frente polar.
El fin de semana, para el organismo, será con buen tiempo pero marcado por el frío. El sábado, todavía ventoso, tendría marcas térmicas de entre 6 y 14 grados; mientras que el domingo se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, despejado en la tarde y noche; con una mínima 5 grados y una máxima de 16.
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