Javier Milei lo hizo: Argentina experimentó la mayor caída de la industria en todo el mundo

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Cuando se observa el mapa mundial de los peores países industriales, se ve que Argentina está seguido por un pelotón que incluye a Bulgaria -6,7%, Alemania -6,3%, Bosnia y Herzegovina -6,1%, Italia -4,6% y Países Bajos -3,7%. “La región europea se encuentra golpeada por el incremento de costos energéticos en el último lustro, la creciente competencia de productos chinos y los aranceles impuestos por la administración de Trump. Por otra parte, la crisis de nuestra industria es bien específica, lo cual queda claro cuando se observa el desempeño de otros países de América Latina”, precisa Audemus. Y muestra que México (-0,6%) y Colombia (-0,3%) mostraron una leve retracción en estos años, mientras que la industria brasileña creció 3,5%, la uruguaya 4,5, la chilena 5,3%, la peruana 7,5% y la costarricense 15,7%. “Argentina es una excepción”, aclaran.

Por último, destaca el trabajo que las economías más dinámicas fueron las asiáticas, región de mayor peso manufacturero actual. Asia concentra más del 40% del valor agregado industrial global.

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Industria: baja generalizada

La producción industrial sigue en caída libre y contrajo 6% en el primer bimestre de este año, comparado con igual período del 2025 y la caída es de -10,7% contra el 2023. Asimismo, según Audemus, la capacidad instalada está en 54,1% y es el piso más bajo en 11 años. Desde que asumió Milei hubo 79.150 empleos industriales perdidos y 2.894 fábricas cerradas.

Además, afirma el trabajo que el “deterioro no es sectorial ni coyuntural: alcanza a 14 de 16 ramas industriales en producción y a 18 de 19 en empleo”.

industria automotriz

Los sectores más golpeados son el complejo metalmecánico, la industria textil-indumentaria y la automotriz-autopartista. Solo la refinación de petróleo -traccionada por Vaca Muerta- y la industria química muestran signos de expansión productiva.

Además la inversión bruta interna fija se ubica por debajo del nivel de 2022 en términos reales, con una tendencia negativa en los últimos tres trimestres de 2025. La sustitución de equipamiento nacional por importado se profundizó en todas las categorías.

En base a los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en enero el empleo industrial sumó 23 meses consecutivos a la baja en el comparativo interanual y 16 de 26 meses en caída en el comparativo intermensual.