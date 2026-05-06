Feroz tiroteo en Morón: cuatro ladrones fueron detenidos tras intentar cometer una entradera

Todo comenzó en la esquina de Flora y Vélez Sarsfield, donde los agentes realizaban tareas de prevención. Allí, detectaron un Peugeot 308 negro con varios ocupantes en actitud sospechosa. Al ver a la policía, los sospechosos aceleraron e intentaron escapar.

Enseguida, se produjo una persecución que terminó en Avenida Don Bosco y Camino de Cintura, cuando el auto en el que viajaban los delincuentes chocó contra un poste. En ese momento, los cuatro ocupantes bajaron del vehículo. Uno de ellos sacó un arma de fuego, apuntó contra los policías y disparó.

Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque con sus armas reglamentarias y lograron reducir a los cuatro asaltantes.

Los delincuentes fueron identificados como L. N. (23), R. L. (24), F. G. (21) y J. C. (23). Tres de ellos resultaron heridos: uno con disparos en el abdomen y en la espalda. Fue trasladado de urgencia al quirófano. Otro terminó con una herida leve en la cabeza, y el tercero con una lesión en la pierna. El cuarto quedó ileso.

tiroteo moron El arma secuestrada.

El Peugeot 308 tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 25 de abril, causa en la que intervenía la comisaría 1° de Morón. Esta mañana, la Policía Científica realizó las pericias sobre el auto, que quedó sobre la vereda y con varios impactos de bala.

Además, la Policía secuestró un revólver calibre .22 largo con municiones y varias herramientas utilizadas para robos, como llaves, criquet y guantes.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 4 de Morón, a cargo de la fiscal Paula Salevsky,quien imputó a los detenidos por los delitos detenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado (copia automotor).