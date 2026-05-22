ANSES: los montos que se recibirán por las Becas Progresar en mayo 2026
Este programa está dirigido a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario con ingresos bajos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las Becas Progresar están destinadas a acompañar a jóvenes y adultos de bajos ingresos que buscan iniciar, retomar o finalizar sus estudios. Este programa, cuyo monto ronda los $35.000, se implementó en 2014 y llega a estudiantes nivel obligatorio, superior, terciario, universitario, enfermería o formación profesional.
En mayo, tras el aumento del 3,4% aplicado a algunas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), surgieron dudas sobre si este ajuste también alcanzaba a los beneficiarios del programa. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no tendrán modificaciones en sus montos.
Tipos de Becas Progresar
El programa Progresar se organiza en diferentes líneas según el tipo de formación que realiza cada individuo. Una de ellas es la destinada a la finalización de estudios obligatorios, pensada para quienes necesitan completar la escuela secundaria.
También está la línea de educación superior, que incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas, tanto en el inicio como en etapas más avanzadas de la cursada.
Otra modalidad es Progresar Enfermería, enfocada exclusivamente en quienes estudian esta carrera vinculada al sistema de salud, con requisitos más flexibles, como la eliminación del tope de edad.
Por último, la opción de formación profesional está orientada a personas que buscan capacitarse para mejorar sus posibilidades laborales, incluyendo tanto jóvenes como adultos en situación de desempleo o vulnerabilidad.
En este caso, no es necesario estar cursando la escuela o una carrera, pero sí inscribirse en cursos oficiales avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Monto de las Becas Progresar
El valor de estas becas llega a los $35.000 mensuales, aunque los beneficiarios reciben el 80% de ese monto de forma mensual. El 20% restante es retenido por ANSES y se liquida una vez que se presentan las certificaciones que acreditan la condición de alumno regular. Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir una serie de requisitos obligatorios:
- Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.
- Tener ingresos individuales y del grupo familiar que no superen tres salarios mínimos.
- Estar inscripto como alumno regular en una institución educativa reconocida.
- Contar con el esquema de vacunación al día o en curso según la edad.
- Tener una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del beneficiario para el cobro.
Becas Progresar 2026: modalidad de pago
El programa establece distintas modalidades de pago según la instancia de ingreso. Quienes acceden en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de una segunda etapa cobran 6 cuotas.
En cuanto a la continuidad, la beca puede renovarse hasta un máximo de 4 años en el nivel de educación obligatoria. En el caso de formación profesional, se permite realizar hasta dos cursos por ciclo lectivo.
Para mantener el beneficio durante 2026, es obligatorio volver a inscribirse dentro de los períodos establecidos según cada línea del programa. Los plazos son los siguientes:
- Obligatoria: 27 de marzo al 24 de abril
- Superior y enfermería: 6 al 30 de abril
- Formación profesional: 27 de abril al 27 de noviembre
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