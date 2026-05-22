ANSES: los montos que se recibirán por las Becas Progresar en mayo 2026

También está la línea de educación superior, que incluye a estudiantes de carreras terciarias y universitarias en instituciones públicas, tanto en el inicio como en etapas más avanzadas de la cursada.

Otra modalidad es Progresar Enfermería, enfocada exclusivamente en quienes estudian esta carrera vinculada al sistema de salud, con requisitos más flexibles, como la eliminación del tope de edad.

Por último, la opción de formación profesional está orientada a personas que buscan capacitarse para mejorar sus posibilidades laborales, incluyendo tanto jóvenes como adultos en situación de desempleo o vulnerabilidad.

En este caso, no es necesario estar cursando la escuela o una carrera, pero sí inscribirse en cursos oficiales avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Monto de las Becas Progresar

El valor de estas becas llega a los $35.000 mensuales, aunque los beneficiarios reciben el 80% de ese monto de forma mensual. El 20% restante es retenido por ANSES y se liquida una vez que se presentan las certificaciones que acreditan la condición de alumno regular. Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir una serie de requisitos obligatorios:

Ser argentino nativo o naturalizado, con al menos dos años de residencia.

Tener ingresos individuales y del grupo familiar que no superen tres salarios mínimos.

Estar inscripto como alumno regular en una institución educativa reconocida.

Contar con el esquema de vacunación al día o en curso según la edad.

Tener una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del beneficiario para el cobro.

Becas Progresar 2026: modalidad de pago

El programa establece distintas modalidades de pago según la instancia de ingreso. Quienes acceden en la primera convocatoria reciben 12 cuotas anuales, mientras que los beneficiarios de una segunda etapa cobran 6 cuotas.

En cuanto a la continuidad, la beca puede renovarse hasta un máximo de 4 años en el nivel de educación obligatoria. En el caso de formación profesional, se permite realizar hasta dos cursos por ciclo lectivo.

Para mantener el beneficio durante 2026, es obligatorio volver a inscribirse dentro de los períodos establecidos según cada línea del programa. Los plazos son los siguientes: