Javier Milei anunció más bajas en las retenciones a la exportación de trigo, cebada y soja

En este sentido, afirmó que se seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde", para que “se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad".

Milei insistió con que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto", por lo cual “nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos". No obstante, advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico". En ese sentido, dijo “el equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias”.

Para congraciarse todavía más con su selecto auditorio, el Presidente manifestó que "es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas", considerando que "no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo". En la misma línea, dijo que se trató de "un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes".