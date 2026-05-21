ANSES: en cuánto quedará la jubilación mínima y máxima en junio 2026
El INDEC dio a conocer la inflación de abril, que fue del 2,6%. Las jubilaciones y pensiones se ajustan de forma mensual según el esquema de movilidad vigente. Descubrí todos los detalles en la nota.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de abril fue del 2,6%. A partir de este dato, y en línea con el esquema de movilidad jubilatorio, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) aplicó un nuevo ajuste en los haberes jubilatorios y pensiones que impacta directamente en los pagos correspondientes a junio.
Además del incremento producto de la inflación, también se incluye el bono extraordinario de $70.000 destinado a ciertos grupos de jubilados y pensionados, junto con la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, lo que incrementa el ingreso total de quienes perciben los haberes mínimos.
Cuánto cobra la jubilación mínima en junio de 2026
El haber mínimo de jubilación actualizado pasa a ubicarse en torno a los $403.317,99 tras aplicarse el incremento del 2,58%. Sin embargo, ese no es el monto total que efectivamente cobrara el beneficiario, ya que al haber mensual se le agrega el bono previsional de $70.000, lo que eleva el ingreso a aproximadamente $473.317,99.
A esto se suma el pago del aguinaldo, que en este caso corresponde a la primera mitad del año y equivale a cerca de $201.659, calculado sobre el haber actualizado. De esta forma, el ingreso total de un jubilado que percibe la mínima en junio asciende a alrededor de $674.976,99.
Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones más altas
La jubilación máxima se ubica en torno a los $2.713.948,18 luego del ajuste que se aplicará en junio, mientras que el medio aguinaldo correspondiente alcanza aproximadamente los $1.356.974,09.
En este segmento de haberes no se contempla el bono extraordinario de $70.000, ya que este refuerzo está destinado únicamente a jubilaciones más bajas.
Su aplicación es escalonada: a medida que el haber se acerca al monto mínimo, el bono se reduce progresivamente hasta desaparecer por completo cuando se supera el umbral establecido, cercano a los $473.317,99.
Cuánto perciben PUAM y pensiones no contributivas
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a ubicarse en torno a los $322.654,39. Con la incorporación del bono extraordinario, el ingreso total mensual se eleva a $392.654,39, aunque se le debe sumar el pago del medio aguinaldo, que en este caso es de unos $161.327,20.
Por otro lado, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en alrededor de $282.322,60. Al agregarles el bono completo de $70.000, el total mensual asciende a cerca de $352.322,60, sin reducciones ni escalas. En estos casos, el aguinaldo se ubica en torno a los $141.161,30, y el refuerzo extraordinario se cobra en su totalidad.
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