Una encuesta reveló cómo le iría a Javier Milei si las elecciones fueran hoy y la noticia estalló en Olivos

Hipotéticamente, esos guarismos implican un escenario de balotaje y una mala noticia para el oficialismo libertario: el gobernador bonaerense e hipotético candidato peronista reuniría un 41,7% de los votos contra el 39,4% del actual Presidente. El 16,5% de los encuestados se inclinaría por voto en blanco o anulado.

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Los problemas más preocupantes para los argentinos

El trabajo midió también los temas que más preocupan a los argentinos, con uno preponderante que al mismo tiempo explica el porqué de la fuerte caída de la simpatía popular por la gestión libertaria: el desplome del poder de compra de la población, incluso entre quienes aún tienen empleo.

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En efecto, el 49,9% de los encuestados por Proyección aseguró que tiene temor por "los bajos ingresos personales / familiares", apareciendo como la principal preocupación, seguida por la “la inseguridad / el delito” (40,1%), “la inflación / los precios” (35,5%), “la corrupción política” (34,6%), “perder el empleo / el desempleo” (23,9%) y “el funcionamiento de la Justicia” (22,1%), además de la calidad de la educación y la salud públicas y las dificultades que se presentan a la hora de acceder a una vivienda.