ANSES: de qué se trata la ayuda económica orientada a los desempleados
Este apoyo se pagará entre el 20 y 30 de marzo, con un monto que ronda los $350.000. Quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo, con un incremento del 2,9% según la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Durante el tercer mes del año, el monto máximo del beneficio será de $352.400 y se abonará entre el 20 y el 30 de marzo, siguiendo el cronograma de pagos establecido según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Este programa ofrece un apoyo económico temporal a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, fin de contrato o causas externas.
Además de cubrir necesidades básicas mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral, el beneficio incluye cobertura de salud durante el cobro, aportes jubilatorios y, cuando corresponde, asignación familiar.
Quiénes acceden a la prestación por Desempleo de ANSES
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido para poder acceder al beneficio. Estos son los requisitos que se deben cumplir:
- Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.
- Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.
Monto de la prestación por Desempleo en marzo
El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.
Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.
Cómo tramitar la Prestación de Desempleo
Para iniciar el trámite, se requiere presentar DNI y documentación que confirme la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, constancia de quiebra del empleador, certificado de fallecimiento o vencimiento de contrato, según corresponda.
La gestión puede hacerse en línea mediante el sitio de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el primer pago se efectúa por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para los siguientes cobros.
Por otro lado, el beneficiario debe informar si consigue un nuevo empleo y suspender la prestación dentro de los 5 días hábiles. Además, es importante resaltar que quienes no cumplan los requisitos de aportes no pueden acceder al beneficio.
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