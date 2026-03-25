ANSES: de qué se trata la ayuda económica orientada a los desempleados

Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.

deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados. Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.

Monto de la prestación por Desempleo en marzo

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.

Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.

Cómo tramitar la Prestación de Desempleo

Para iniciar el trámite, se requiere presentar DNI y documentación que confirme la finalización del vínculo laboral, como telegrama de despido, constancia de quiebra del empleador, certificado de fallecimiento o vencimiento de contrato, según corresponda.

La gestión puede hacerse en línea mediante el sitio de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el primer pago se efectúa por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para los siguientes cobros.

Por otro lado, el beneficiario debe informar si consigue un nuevo empleo y suspender la prestación dentro de los 5 días hábiles. Además, es importante resaltar que quienes no cumplan los requisitos de aportes no pueden acceder al beneficio.