Luis Caputo dio detalles del proyecto de "súper RIGI" que enviará al Congreso: de qué trata

Según explicó Caputo, “la principal diferencia es que el RIGI tiene un impuesto a las Ganancias de 25% y el súper RIGI será de 15%”, señalando además que la amortización será "más adelantada de 60% en el primer año y de 20% en los dos siguientes", a lo que se sumará una “exención de aranceles a la importación de determinados productos y aranceles cero a la exportación”.

Luego de advertir que todavía que no se definió el monto mínimo de inversión que se incluirá en el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso de semana próxima, pero sostuvo que las provincias que adhieran al nuevo régimen no podrán cobrar Ingresos Brutos mayor a 0,5% y tampoco se podrán cobrar tasas municipales a las ventas.

“Este no es un esquema que no apunta al corto plazo, sino que se beneficiarán los próximos gobiernos incentivando la industrialización de nuestros recursos naturales”, y “viene a poner a Argentina al tope de la lista para decidir donde se invertirá”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante el simulacro de conferencia de prensa que compartió este viernes con Manuel Adorni y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, Caputo subrayó que el objetivo del Gobierno “es atraer inversiones” y anunció que los pedidos de inversión por el RIGI durante las próximas semanas alcanzarán a U$S140.000 millones, aunque no pudo dar mayores precisiones.