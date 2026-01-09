ANSES: de qué se trata la modernización que beneficia a los jubilados
El organismo previsional incorporó un asistente virtual del Estado que ya funciona en su web y permite consultar trámites, cobros y prestaciones de forma rápida.
El Gobierno sumó una nueva herramienta digital para facilitar el acceso a la información previsional. Hablamos de “Tina”, el asistente virtual del Estado nacional, que ya está disponible en la página oficial de ANSES y permite realizar consultas sobre trámites y prestaciones de manera simple, rápida y sin horarios.
La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Capital Humano y forma parte del proceso de modernización de los canales de atención al público. El objetivo es que los ciudadanos puedan resolver dudas frecuentes sin necesidad de trasladarse a una oficina o esperar atención telefónica.
Una nueva herramienta para mejorar la atención al público
Desde ANSES informaron que “Tina” ya se encuentra operativa en el sitio web del organismo y puede ser utilizada por cualquier persona que ingrese a www.anses.gob.ar.
El asistente virtual ya funcionaba en el portal argentina.gob.ar, y ahora fue incorporado al sistema previsional para agilizar consultas, reducir tiempos de espera y ofrecer respuestas claras sobre las distintas prestaciones y gestiones que se realizan ante el organismo.
“Tina” funciona como un canal de atención permanente, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y está diseñada para orientar a los usuarios de forma sencilla, incluso a quienes tienen pocos conocimientos digitales.
Qué consultas responde “Tina” en la web de ANSES
El asistente virtual permite acceder a información clave sobre los trámites más habituales. Entre las consultas que se pueden realizar se encuentran:
Jubilaciones y pensiones
Asignaciones familiares
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por Embarazo (AUE)
Programas sociales vigentes
Fechas y formas de cobro
Turnos, certificaciones y documentación requerida
Además de responder preguntas, “Tina” también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES, funcionando como una guía integral dentro del ecosistema digital público.
Cómo acceder al asistente virtual paso a paso
El acceso a la herramienta es directo y no requiere registro previo. Al ingresar al sitio oficial de ANSES, los usuarios encontrarán el avatar de “Tina” en el extremo inferior derecho de la pantalla.
Al hacer clic, se abre una ventana de chat donde es posible escribir la consulta de forma libre o bien seleccionar opciones sugeridas por el sistema. Las respuestas se presentan con un lenguaje claro, explicaciones paso a paso y, cuando corresponde, enlaces directos a la información oficial para ampliar los datos.
