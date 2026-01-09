ANSES: de qué se trata la modernización que beneficia a los jubilados

Qué consultas responde “Tina” en la web de ANSES

El asistente virtual permite acceder a información clave sobre los trámites más habituales. Entre las consultas que se pueden realizar se encuentran:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Programas sociales vigentes

Fechas y formas de cobro

Turnos, certificaciones y documentación requerida

Además de responder preguntas, “Tina” también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES, funcionando como una guía integral dentro del ecosistema digital público.

Cómo acceder al asistente virtual paso a paso

El acceso a la herramienta es directo y no requiere registro previo. Al ingresar al sitio oficial de ANSES, los usuarios encontrarán el avatar de “Tina” en el extremo inferior derecho de la pantalla.

Al hacer clic, se abre una ventana de chat donde es posible escribir la consulta de forma libre o bien seleccionar opciones sugeridas por el sistema. Las respuestas se presentan con un lenguaje claro, explicaciones paso a paso y, cuando corresponde, enlaces directos a la información oficial para ampliar los datos.