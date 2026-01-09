ANSES: la modificación que sufrirá el bono para jubilados en enero de 2026

Los cambios sobre el bono para jubilados

En el decreto reglamentado por ANSES quedó confirmado el cambio oficial del bono para jubilados: el refuerzo dejó de interpretarse como un pago fijo y pasó a consolidarse como un bono variable y decreciente, atado al haber mensual de cada beneficiario. De este modo, solo quienes cobran hasta la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que para el resto el monto se reduce de forma automática hasta desaparecer al alcanzar el tope establecido.