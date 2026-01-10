ANSES: lo que cobrarán las AUH con discapacidad en enero 2026
El organismo anunció un incremento del 2,5% en sus prestaciones para el primer mes del 2026. También dio a conocer el calendario de pagos. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Quiénes acceden a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES
Estos son los grupos de beneficiarios que podrán acceder a la asistencia de la AUH por Discapacidad:
- Trabajadoras en relación de dependencia
- Usuarios que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
- Trabajadoras monotributistas
- Trabajadoras de temporada
- Trabajadoras rurales
- Beneficiarios que cobren la Prestación por Desempleo
- Usuarios que perciban la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Beneficiarios que reciban la Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
- Titulares de jubilaciones y pensiones
Monto de la AUH Hijo con Discapacidad
ANSES descuenta una parte del beneficio todos los meses y la entrega más adelante, una vez que se presenta la Libreta AUH. Ese trámite confirma que el menor asiste a la escuela, cumple con los controles médicos y tiene las vacunas al día.
- Asignación Universal por Hijo: $125.518
- AUH por Discapacidad: $408.705
- Asignación Familiar por Hijo: $62.765
- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $204.361
Calendario de pagos de la AUH de enero 2026
- DNI 0: 9 de enero
- DNI 1: 10 de enero
- DNI 2: 13 de enero
- DNI 3: 14 de enero
- DNI 4: 15 de enero
- DNI 5: 16 de enero
- DNI 6: 17 de enero
- DNI 7: 20 de enero
- DNI 8: 21 de enero
- DNI 9: 22 de enero
