ANSES: lo que cobrarán las AUH con discapacidad en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.