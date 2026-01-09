ANSES: el descuento disponible para jubilados y pensionados en enero
El organismo dio a conocer los valores de sus programas para el primer mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
El beneficio forma parte del programa Beneficios Capital Humano y se aplica de manera automática al momento de realizar compras con la tarjeta de débito asociada al cobro de la jubilación o pensión, sin necesidad de realizar trámites previos ni inscribirse.
Cómo funcionan los descuentos de ANSES
Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES pueden acceder a:
- Descuentos mínimos del 10% en supermercados, aplicables a productos de consumo básico.
- Reintegros adicionales, que varían según la entidad bancaria donde se acrediten los haberes.
- Beneficios extendidos a otros rubros como farmacias, perfumerías y comercios de cercanía, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 20%.
Actualmente, el programa cuenta con más de 7.000 comercios adheridos y supera los 12.000 puntos de venta en todo el país, incluyendo grandes cadenas de supermercados y negocios barriales, lo que garantiza un amplio acceso al beneficio.
Uno de los puntos destacados del programa es su simplicidad: para acceder al descuento, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde ANSES deposita el haber mensual. No se requiere inscripción, validación previa ni gestión online.
Desde el organismo previsional señalaron que la medida apunta a reducir el gasto en bienes esenciales, como alimentos y productos de higiene, rubros que representan una parte significativa del presupuesto mensual de jubilados y pensionados.
