ANSES: el descuento disponible para jubilados y pensionados en enero

Uno de los puntos destacados del programa es su simplicidad: para acceder al descuento, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde ANSES deposita el haber mensual. No se requiere inscripción, validación previa ni gestión online.

Desde el organismo previsional señalaron que la medida apunta a reducir el gasto en bienes esenciales, como alimentos y productos de higiene, rubros que representan una parte significativa del presupuesto mensual de jubilados y pensionados.