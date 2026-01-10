ANSES: a cuánto se irá la AUH por Discapacidad este mes
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante los últimos días, comenzó con el pago de los pagos sociales correspondientes a enero. Durante el primer mes del 2026, el organismo anunció un incremento del 2,5% producto de la inflación de noviembre y de la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es no perder poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Además, ANSES dio a conocer el calendario de pagos de enero, que regirá de la misma forma que el año pasado: según el último dígito del Documento de Nacional de Identidad (DNI). En paralelo, los beneficiarios de la AUH por Discapacidad continúan recibiendo la Prestación Alimentar, un refuerzo que no sigue el esquema de actualizaciones, pero asegura la cobertura básica de alimentos.
Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad
La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad está dirigida a familias con hijos menores de 18 años o sin límite de edad en casos de discapacidad. Los beneficiarios deben encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
- Desocupados
- Trabajadores no registrados o sin aportes
- Empleados de casas particulares
- Monotributistas sociales
Los requisitos para el adulto solicitante incluyen ser argentino y residir en el país, o extranjero con una residencia mínima de dos años. Este beneficio busca asegurar un ingreso básico para cubrir necesidades esenciales de salud, educación y bienestar de los niños y adolescentes con discapacidad.
Monto de la AUH Hijo con Discapacidad en enero 2026
El monto total de la AUH por Hijo con Discapacidad será de $408.697,46 en enero de 2026. De este total, ANSES paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $326.957,97. El 20% restante se abona una vez que los beneficiarios presenten la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Este aumento se enmarca en la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones sociales según la inflación, asegurando que los montos mantengan su valor real frente al incremento de precios.
Calendario de pagos de enero 2026
El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo en enero de 2026 se organiza según la terminación del DNI del beneficiario:
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
