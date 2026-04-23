ANSES: a quiénes les falta cobrar los haberes correspondientes a abril 2026
El cronograma de pagos, según la terminación del DNI, se extenderá hasta el jueves 30. Descubrí todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ingresa con la recta final del calendario de pagos de abril, ya que los depósitos de los diferentes haberes se mantendrán hasta el jueves 30. Durante los últimos días del mes, se completan las acreditaciones pendientes según terminación de DNI y tipo de prestación.
Este período llega con actualizaciones en los montos, ya que se aplicaron incrementos en los haberes y se mantiene el refuerzo económico de $70.000 para ciertos beneficiarios, ayuda pensada para reforzar los ingresos más bajos.
Monto de las prestaciones de ANSES en abril 2026
En abril, los ingresos del sistema previsional tuvieron una suba del 2,9%, acompañando la evolución de los precios. Con este ajuste, el haber mínimo quedó en $380.319,31 y, al agregarse el bono extraordinario, el total percibido asciende a $450.319,31.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a $304.255,44 y alcanza los $374.255,44 con el refuerzo incluido. En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los valores se ubican en $266.224,52 y llegan a $336.224,52 al sumarse el adicional. Por su parte, las asignaciones familiares registraron incrementos similares.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica cerca de $136.664, manteniendo el esquema en el que se retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta de la AUH.
Los detalles del bono de $70.000
El bono de $70.000 no se aplica de la misma forma para todos los beneficiarios. Quienes cobran la jubilación mínima lo reciben completo y de manera automática junto con su haber mensual.
En cambio, si el ingreso es mayor, el refuerzo se reduce de forma proporcional para no superar un tope establecido. Las personas con haberes más altos quedan directamente fuera de este adicional, ya que está pensado para reforzar los ingresos más bajos dentro del sistema.
Calendario de pagos de ANSES
El calendario de abril entra en su tramo final y en estos días cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, junto con los titulares de la Prestación por Desempleo y otros beneficios que se pagan al cierre del cronograma.
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
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