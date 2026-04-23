ANSES: a quiénes les falta cobrar los haberes correspondientes a abril 2026

Los detalles del bono de $70.000

El bono de $70.000 no se aplica de la misma forma para todos los beneficiarios. Quienes cobran la jubilación mínima lo reciben completo y de manera automática junto con su haber mensual.

En cambio, si el ingreso es mayor, el refuerzo se reduce de forma proporcional para no superar un tope establecido. Las personas con haberes más altos quedan directamente fuera de este adicional, ya que está pensado para reforzar los ingresos más bajos dentro del sistema.

Calendario de pagos de ANSES

El calendario de abril entra en su tramo final y en estos días cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, junto con los titulares de la Prestación por Desempleo y otros beneficios que se pagan al cierre del cronograma.