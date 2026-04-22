Izaron la bandera de Israel en el Monumento a la Bandera de Rosario para celebrar el Día de la Independencia

La jornada cerró con un tono festivo por parte de los asistentes, quienes cantaron el "feliz cumpleaños" al Estado de Israel. Para la directora de la institución educativa, Dana Epstein, el evento es una tradición que busca honrar tanto a los creadores de dicho Estado como a las víctimas del terrorismo y soldados caídos.

monumento a la bandera israel Celebración del Día de la Independencia de Israel en Rosario.

Mientras que desde la Asociación Israelita, su vicepresidente Gabriel Weitz remarcó la importancia de mostrar la diversidad y el desarrollo de Israel más allá de los conflictos, las críticas apuntaron a que existen otros espacios públicos en la ciudad para tales fines que no comprometen la simbología del Monumento a la Bandera.

A pesar de la controversia instalada, los organizadores defendieron la actividad como un puente cultural y educativo, destacando los logros tecnológicos y la diversidad del país homenajeado en contraste con la imagen conflictiva que suele proyectar la región de Medio Oriente.