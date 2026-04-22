Izaron la bandera de Israel en el Monumento a la Bandera de Rosario para celebrar el Día de la Independencia
Mientras Javier Milei continúa con las celebraciones en Israel, en Rosario el epicdentro fue nada menos que el mítico monumento a la bandera argentina.
El Monumento Nacional a la Bandera, el sitio más sagrado de la simbología patria en Rosario, fue este miércoles utilizado como escenario para celebrar el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel, en sintonía con la reciente participación del presidente Javier Milei en los festejos de ese país.
Si bien el acto contó con la participación de autoridades, representantes de la comunidad judía y unos 400 alumnos de la Escuela Jaim Najman Bialik, la elección del lugar generó posturas encontradas y controversias en diversos sectores.
El debate giró en torno al uso de un ícono que representa la soberanía argentina para conmemorar la gesta independentista de una nación extranjera. Y que incluso fue utilizado para izar la bandera de otro país.
Cómo fue el acto del Día de la Independencia de Israel en Rosario
La ceremonia se inició con el izamiento del pabellón nacional en el mástil mayor, pero el punto de mayor fricción simbólica se produjo cuando, dentro del propio Monumento, se procedió a elevar la bandera israelí mientras se entonaban ambos himnos.
La jornada cerró con un tono festivo por parte de los asistentes, quienes cantaron el "feliz cumpleaños" al Estado de Israel. Para la directora de la institución educativa, Dana Epstein, el evento es una tradición que busca honrar tanto a los creadores de dicho Estado como a las víctimas del terrorismo y soldados caídos.
Mientras que desde la Asociación Israelita, su vicepresidente Gabriel Weitz remarcó la importancia de mostrar la diversidad y el desarrollo de Israel más allá de los conflictos, las críticas apuntaron a que existen otros espacios públicos en la ciudad para tales fines que no comprometen la simbología del Monumento a la Bandera.
A pesar de la controversia instalada, los organizadores defendieron la actividad como un puente cultural y educativo, destacando los logros tecnológicos y la diversidad del país homenajeado en contraste con la imagen conflictiva que suele proyectar la región de Medio Oriente.
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