Paro bancario nacional: cuándo empieza y quiénes se adhieren

Cómo será el paro bancario: impacto en la economía y el abastecimiento de efectivo

La huelga paralizará los 21 tesoros regionales distribuidos en el territorio nacional, lo que generará consecuencias inmediatas en el sistema financiero:

Sin atención oficial: No se realizarán trámites ni gestiones administrativas en las sedes afectadas.

Corte en el traslado de caudales: Se detendrá por completo el movimiento de camiones de caudales desde y hacia el Banco Central.

Riesgo de falta de billetes: Al interrumpirse el reabastecimiento, las entidades bancarias del interior que dependen de estos tesoros podrían enfrentar dificultades para cargar cajeros automáticos o entregar efectivo por ventanilla.

Con esta medida, La Bancaria busca frenar el plan de reestructuración de la autoridad monetaria, advirtiendo que el cese de actividades es solo el inicio de un plan de lucha si no se garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y se detiene el clima de confrontación laboral.