ANSES: el paso a paso para cobrar un extra de más de $300.000

La gestión puede hacerse en línea mediante el sitio de ANSES con CUIL y clave de la seguridad social, o de forma presencial con turno previo. Una vez aprobado, el primer pago se efectúa por ventanilla bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para los siguientes cobros.

Por otro lado, el beneficiario debe informar si consigue un nuevo empleo y suspender la prestación dentro de los 5 días hábiles. Además, es importante resaltar que quienes no cumplan los requisitos de aportes no pueden acceder al beneficio.