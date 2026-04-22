San Francisco Solano: reconoció en una entrevista que acosó a su vecina y casi lo linchan en vivo

Confesión de acoso sexual y violencia en vivo en San Francisco Solano

El móvil de televisión llegó al barrio para obtener el testimonio del acusado. En una actitud que sorprendió a los presentes, Mario David G. no solo no negó los hechos, sino que intentó justificarlos ante el micrófono: reconoció el acoso alegando que se encontraba bajo los efectos del "alcohol y pastillas".

Mientras el hombre intentaba ensayar una defensa, la situación se desbordó: vecinos de la zona, que seguían la entrevista desde sus casas o se encontraban en las cercanías, irrumpieron en la escena y ante las cámaras que transmitían en directo, los manifestantes comenzaron a insultar y a golpear al acusado, superando la capacidad de intervención del equipo periodístico.

El móvil tuvo que interrumpir la nota debido a la violencia física que se desató contra el denunciado, aunque, al menos en el vivo, la situacióno no pasó a mayores.

acoso sexual

Un barrio en alerta

El periodista Facundo Kablan dio detalles del expediente, confirmando que Mario David G. cuenta con denuncias previas por intentar ingresar a la casa de la víctima en más de una ocasión.

El video de seguridad fue la pieza clave que permitió identificarlo y que, finalmente, desató la furia de una comunidad que asegura estar cansada de la impunidad y de la inacción de la comisaría especializada en violencia de género de la zona.

Tras el violento episodio, se espera que la Justicia tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de la denunciante y determinar la situación procesal del agresor, quien quedó expuesto ante todo el país.