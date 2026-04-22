San Francisco Solano: reconoció en una entrevista que acosó a su vecina y casi lo linchan en vivo
El hombre de 32 años fue denunciado por masturbarse frente a la ventana de una joven vecina, situación que fue registrada por cámaras de seguridad.
Un escenario de máxima tensión se vivió este martes en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, cuando un equipo periodístico quedó en medio de un intento de linchamiento en vivo, contra un hombre acusado de acosar sexualmente de una joven vecina.
El episodio ocurrió mientras el cronista entrevistaba a Mario David G, de 32 años, un hombre denunciado por acoso sexual y exhibicionismo, quien terminó siendo atacado por vecinos enfurecidos frente a las cámaras justo cuando admitía las acusaciones y ensayaba una disculpa.
La denuncia que originó el conflicto fue presentada por una vecina del imputado, quien aportó pruebas contundentes: videos de cámaras de seguridad donde se observa al hombre intentando forzar la reja de su vivienda con un objeto metálico mientras se masturbaba en la entrada.
La víctima relató una situación de desprotección absoluta: a pesar de tener asignado un botón antipánico por reiterados episodios de hostigamiento, aseguró que lo activó en varias oportunidades sin recibir respuesta alguna por parte de las autoridades. "Nunca llegó la asistencia policial prometida", denunció la mujer.
Confesión de acoso sexual y violencia en vivo en San Francisco Solano
El móvil de televisión llegó al barrio para obtener el testimonio del acusado. En una actitud que sorprendió a los presentes, Mario David G. no solo no negó los hechos, sino que intentó justificarlos ante el micrófono: reconoció el acoso alegando que se encontraba bajo los efectos del "alcohol y pastillas".
Mientras el hombre intentaba ensayar una defensa, la situación se desbordó: vecinos de la zona, que seguían la entrevista desde sus casas o se encontraban en las cercanías, irrumpieron en la escena y ante las cámaras que transmitían en directo, los manifestantes comenzaron a insultar y a golpear al acusado, superando la capacidad de intervención del equipo periodístico.
El móvil tuvo que interrumpir la nota debido a la violencia física que se desató contra el denunciado, aunque, al menos en el vivo, la situacióno no pasó a mayores.
Un barrio en alerta
El periodista Facundo Kablan dio detalles del expediente, confirmando que Mario David G. cuenta con denuncias previas por intentar ingresar a la casa de la víctima en más de una ocasión.
El video de seguridad fue la pieza clave que permitió identificarlo y que, finalmente, desató la furia de una comunidad que asegura estar cansada de la impunidad y de la inacción de la comisaría especializada en violencia de género de la zona.
Tras el violento episodio, se espera que la Justicia tome medidas urgentes para garantizar la seguridad de la denunciante y determinar la situación procesal del agresor, quien quedó expuesto ante todo el país.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario