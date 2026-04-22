ANSES: el procedimiento para pedir la Ayuda Escolar en abril

El proceso se divide en tres pasos fundamentales para validar correctamente la información:

Descarga y validación: primero hay que bajar el formulario desde la web o la app de ANSES . Luego de imprimirlo, debe ser firmado y sellado por la institución educativa correspondiente.

primero hay que bajar el formulario desde la web o la app de . Luego de imprimirlo, debe ser firmado y sellado por la correspondiente. Carga online: con el certificado completo, el titular tiene que ingresar a Mi ANSES , ir a la sección Hijos y elegir “Presentar certificado escolar”. Allí se sube una imagen clara del documento.

con el certificado completo, el titular tiene que ingresar a , ir a la sección Hijos y elegir “Presentar certificado escolar”. Allí se sube una imagen clara del documento. Cobro del beneficio: una vez aprobado el trámite, ANSES habilita el pago. Desde la presentación, la acreditación puede demorar hasta 60 días en reflejarse en la cuenta donde se recibe la asignación.

Cumplir con este procedimiento permite destrabar el cobro y asegurar el acceso a este beneficio económico destinado a acompañar la educación de los chicos.

Quiénes tienen derecho a cobrar este refuerzo

La Ayuda Escolar Anual de ANSES está dirigida a chicos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que concurran a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad, no existe un tope de edad para acceder al beneficio, aunque es obligatorio presentar la acreditación de escolaridad o constancia de asistencia a centros de rehabilitación.

Este refuerzo económico de $85.000, sumado a los haberes que se actualizan por movilidad, genera un impacto importante en los ingresos familiares durante el mes de cobro. Por ejemplo, quienes perciben la AUH pueden superar los $194.000 por hijo al combinar la asignación mensual con este extra anual.

Para los trabajadores alcanzados por el sistema SUAF, el monto de la Ayuda Escolar se mantiene sin cambios según el nivel de ingresos, consolidándose como un derecho universal para acompañar la educación de los chicos.