ANSES: el procedimiento para pedir la Ayuda Escolar en abril
ANSES sigue habilitando el trámite para familias que no cobraron el pago automático escolar: requisitos y guía paso a paso para acceder al beneficio.
La ANSES confirmó que sigue habilitado el plazo para tramitar la Ayuda Escolar Anual, un beneficio económico que en 2026 alcanza los $85.000 por hijo. Se trata de un refuerzo clave para acompañar a las familias durante el ciclo lectivo.
Aunque muchos titulares ya recibieron el pago automático en marzo, todavía hay beneficiarios de la AUH y del SUAF que deben completar un trámite para acreditar la escolaridad y así habilitar el cobro. Este paso puede hacerse de forma presencial o a través de la web oficial de ANSES.
El objetivo de esta asistencia es cubrir distintos gastos escolares, como útiles, ropa y otros elementos necesarios para el día a día en la escuela. Además, el proceso es ágil y permite realizar la gestión de manera online, evitando demoras y filas en las oficinas.
Cómo realizar el trámite en Mi ANSES
Quienes todavía no cobraron el beneficio de ANSES deben completar un trámite clave: presentar el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68) para habilitar el pago de la Ayuda Escolar Anual.
El proceso se divide en tres pasos fundamentales para validar correctamente la información:
- Descarga y validación: primero hay que bajar el formulario desde la web o la app de ANSES. Luego de imprimirlo, debe ser firmado y sellado por la institución educativa correspondiente.
- Carga online: con el certificado completo, el titular tiene que ingresar a Mi ANSES, ir a la sección Hijos y elegir “Presentar certificado escolar”. Allí se sube una imagen clara del documento.
- Cobro del beneficio: una vez aprobado el trámite, ANSES habilita el pago. Desde la presentación, la acreditación puede demorar hasta 60 días en reflejarse en la cuenta donde se recibe la asignación.
Cumplir con este procedimiento permite destrabar el cobro y asegurar el acceso a este beneficio económico destinado a acompañar la educación de los chicos.
Quiénes tienen derecho a cobrar este refuerzo
La Ayuda Escolar Anual de ANSES está dirigida a chicos desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, siempre que concurran a instituciones educativas oficiales de nivel inicial, primario o secundario.
En el caso de hijos con discapacidad, no existe un tope de edad para acceder al beneficio, aunque es obligatorio presentar la acreditación de escolaridad o constancia de asistencia a centros de rehabilitación.
Este refuerzo económico de $85.000, sumado a los haberes que se actualizan por movilidad, genera un impacto importante en los ingresos familiares durante el mes de cobro. Por ejemplo, quienes perciben la AUH pueden superar los $194.000 por hijo al combinar la asignación mensual con este extra anual.
Para los trabajadores alcanzados por el sistema SUAF, el monto de la Ayuda Escolar se mantiene sin cambios según el nivel de ingresos, consolidándose como un derecho universal para acompañar la educación de los chicos.
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