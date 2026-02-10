ANSES: quiénes podrán acceder al bono de $200.000
Subió la AUH pero congelaron la Tarjeta Alimentar. El Gobierno oficializó los nuevos montos por hijo. La lista completa con el descuento del 20%.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
El bono especial de ANSES corresponde a la Asignación de Pago Único por matrimonio, una prestación que se abona por única vez a quienes contraen matrimonio y cumplen con los requisitos vigentes.
Este beneficio consiste en un monto fijo que actualmente asciende a $109.897. El objetivo es acompañar económicamente a las parejas que inician una nueva etapa, ayudando a afrontar gastos vinculados al casamiento y la organización del hogar.
La asignación no se acredita de manera automática: debe ser solicitada y validada por el organismo previsional.
Quiénes pueden cobrar el bono especial de ANSES
El acceso al beneficio está limitado a determinados grupos dentro del sistema formal. Pueden solicitar la asignación quienes pertenezcan a alguna de estas categorías:
Trabajadores en relación de dependencia del sector privado
Personas que cobran a través de una ART
Titulares de la prestación por desempleo
Trabajadores de temporada
Titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra
Quedan excluidas las personas que no se encuentren dentro de estos grupos, ya que se trata de una prestación vinculada al empleo formal y a beneficios contributivos.
Cuáles son los topes de ingreso
Uno de los puntos centrales para cobrar la asignación es el cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por ANSES.
Tope del grupo familiar: $5.022.048 brutos
Tope individual por cónyuge: $2.511.024 brutos
Si alguno de estos valores es superado, el sistema bloquea automáticamente el acceso al beneficio. Este criterio busca focalizar la ayuda en los sectores de ingresos medios y bajos dentro del universo registrado.
Cómo se puede duplicar el monto y superar los $219.000
Un aspecto clave del bono especial es que cada integrante de la pareja puede solicitarlo por separado, siempre que ambos cumplan con los requisitos laborales y de ingresos.
Esto implica que:
Si solo uno cumple las condiciones, el hogar cobra $109.897
Si ambos cumplen los requisitos, pueden cobrar $109.897 cada uno, superando los $219.000 en total
Esta posibilidad convierte al beneficio en un ingreso relevante para muchas parejas jóvenes que están dando sus primeros pasos en la vida laboral formal.
